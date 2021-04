El pasado 15 de marzo se anunció la lista oficial de los nominados a los Premios Oscar 2021, donde se destacan conocidas estrellas de Hollywood, como Gary Oldman, Anthony Hopkins o Glenn Close. Asimismo, nuevo nombres han aparecido en esta nueva gala como las de María Bakalova y Yuh-Jung Young. El 25 de abril será el día clave para poder conocer a los ganadores en las categorías de ‘Mejor Actor’ y ‘Mejor Actriz’.

En Depor hemos elaborado una lista con todos los nominados de las categorías de ‘Mejor Actor’ y ‘Mejor Actriz’. A continuación, repasaremos todos los detalles de las estrellas que estarán presentes en los Premios Oscar 2021.

Mejor Actor

Riz Ahmed (The Sound of Metal)

En esta cinta, el actor interpreta a un baterista que pierde una audición. La estrella de 38 años con ascendencia pakistaní se hizo conocido por su gran actuación en la serie ‘The Nigh Of’. Asimismo, ha participado en cintas como Venom, Rogue One o Jason Bourne. Eso sí, esta es su primera nominación al Óscar.

Chadwick Boseman (La madre del blues)

Si eres fanático de Marvel debes conocer a este gran actor. Boseman falleció en el 2020 a causa de cáncer; sin embargo, antes de su precipitada muerte, la estrella participó en la cinta ‘La madre del blues’, donde se destacó por su gran actuación, lo cual generó su nominación a los Premios Oscar 2021.

Anthony Hopkins (El padre)

El reconocido actor de 83 años obtuvo su primer Óscar tras su papel Hannibal Lecter en el film ‘El silencio de los inocentes’. Además, fue nominado otras 4 veces tras participar en películas como Los 2 papas, Hitchcock, Drácula o La máscara del zorro.

Gary Oldman (Mank)

Tras varias actuaciones en cintas inolvidables como Drácula, El quinto elemento, Sid and Nancy, entre otras, el actor se logró llevar el Óscar como ‘Mejor Actor’ en el 2018 por su interpretación Winston Churchill en The Darkest Hour. Asimismo, la estrella también es conocida por escenificar a Sirius Black en la mítica saga de Harry Potter.

Steven Yeun (Minari)

El reconocido actor surcoreano se hizo conocido en Hollywood tras su actuación en la serie ‘The Walking Dead’ donde interpretó al personaje Glenn. Además, críticos del cine lo reconocieron tras su participación en la película Okja.

Los premios Oscar 2021 se realizarán el 25 de abril desde Los Ángeles. (Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

Mejor Actriz

Viola Davis (La madre del blues)

La actriz es una de las pocas que logró ganar un Óscar, un Tony, y un Emmy. Este último lo consiguió tras su actuación en la serie ‘How To Get Away with Murder’. Con Fences ganó su primer Óscar y es una de las grandes favoritas para llevarse el premio de esta categoría.

Andra Day (Estados Unidos contra Billie Holiday)

La actriz ya se llevó el Globo de Oro en este papel, pero Day tiene más experiencia en el rubro de la música, por la cual logró ser nominada en la categoría de ‘Mejor Canción Original’. Asimismo, ya ha estado presente 3 veces en los Premios Grammy, 3 veces en los BET y en 2016 ganó un premio Billboard Women in Music.

Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer)

La popular actriz británica de 32 años participó en la popular serie ‘The Crown’, como también en otras sagas exitosas de Hollywood como Rápidos y Furiosos o Misión Imposible.

Frances McDormand (Nomadland)

En caso gane en esta categoría, McDormand estaría llevándose su tercer Óscar, luego de participar en Tres anuncios por un crimen (2017) y Fargo (1996). Además, tiene un premio Tony y un Emmy por la popular serie Olive Kitteridge. Para varios miembros de ‘La Academia’, la actriz es una de las favoritas para llevarse el premio de este año.

Carey Mulligan (Hermosa venganza)

La actriz se dio a conocer en el papel de Kitty de la cinta Orgullo y Prejuicio. Asimismo, recibió su primera nominación al Óscar tras su actuación en Enseñanza de vida. Otras de sus películas son Las sufragistas o The Great Gatsby.

¿A qué hora ver la entrega de los Oscar 2021?

Perú : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Colombia : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Ecuador : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. México : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Chile : 9:00 p.m

: 9:00 p.m Argentina : 9:00 p.m

: 9:00 p.m Brasil : 9:00 p.m

: 9:00 p.m Estados Unidos: 8:00 p.m (ET) / 5:00 p.m. (PT)

Oscar 2021: ¿en qué canales ver los premios?

Como todos los años, pese a la nueva realidad que azota al mundo debido al coronavirus, los Oscar 2021 serán transmitidos por distintos canales de señal abierta dependiendo -claro- del país donde te encuentres. Es así que, según se pudo conocer hasta la fecha, el evento quedará a cargo de los señales de TNT y TNT Series en América Latina, mientras que ABC hará lo propio en Estados Unidos.

TNT - (102 Movistar TV / 702 Claro)

TNT Series - (103 Movistar TV / 612 Claro)