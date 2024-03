En las telenovelas mexicanas, varios actores nos han sorprendido con su talento y capacidad para interpretar a los más curiosos personajes, desde nobles protagonistas hasta despiadados villanos, así como otros roles de apoyo, entre los que se encuentra Oscar Traven, el veterano actor que falleció este 7 de marzo.

La muerte del actor a los 75 años sorprendió a sus colegas actores y a los amantes de las telenovelas que recuerdan su participación en importantes producciones, muchas de ellas en Televisa.

Oscar Traven falleció a los 75 años y tras casi una década alejado de las cámaras (Foto: TelevisaUnivision)

¿QUIÉN FUE OSCAR TRAVEN?

Oscar Antúnez Baza o Oscar Traven Gómez fue un actor de televisión, cine y teatro, recordado por interpretar a despiadados villanos en producciones de Televisa.

Si bien la carrera del actor inició en 1978 con obras de teatro y cintas como “El discurso del método” o “Ratas de asfalto”, no tardaría en dar el salto a las telenovelas con su debut en “Lo que el cielo no perdona” de 1982 como Reynaldo.

Luego de esto le seguirían varias apariciones en producciones de Televisa, destacando en melodramas como “Pueblo chico, infierno grande” o “Mujeres engañadas” como el despiadado Roberto Durán. En 2013 tuvo su última aparición en una telenovela, uniéndose al reparto de “Como dice el dicho”.

En 2021, y luego de varios años alejado de las cámaras, el veterano actor indicó que no se sintió valorado y que llegó a las lágrimas al sentirse olvidado por la industria que ayudó a construir.

“Sufrí y he sufrido mucho. A veces cuando me pongo sensible y en soledad lloro mucho porque soy un actor desperdiciado. Yo me volví un actor, esto no lo mamé de la familia; me enamoré del teatro y de los personajes, le agarras la onda a la televisión, es una técnica muy diferente, y al cine, que es otra técnica”, explicó en el canal de YouTube de Jorge Zamitiz.

¿DE QUÉ MURIÓ OSCAR TRAVEN?

La muerte del veterano actor a los 75 años fue confirmado por las redes sociales de la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA).

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Oscar Antúnez Baza ‘Oscar Traven’. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos y familiares. Descanse en paz”, se lee en la publicación realizada en la red social X (antes Twitter).

Si bien las autoridades de la entidad fueron las encargadas de confirmar el fallecimiento, también evitaron pronunciarse sobre las causas de la muerte del experimentado artista, por lo que estas continúan siendo un misterio.