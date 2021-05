Una de las figuras más representativas de la Comunidad LGBTQ+ en México es Pedrito Sola, un hombre quien a sus 74 años es un hombre reconocido por al menos cuatro generaciones y que actualmente conduce el programa Ventaneando de TV Azteca. Además, es un gran usuario de las redes sociales y de la plataforma digital de YouTube. Él también mantiene una relación de 20 años con su pareja a quien califica como una persona “inteligente” y “guapo”.

En una entrevista con el portal Milenio el presentador habló sobre su relación amorosa y dio algunos detalles de cómo surgió el amor entre ambos. Asegura que lleva 20 años de relación y todo empezó cuando un día recibió un correo cuyo contenido era una perfecta redacción, esto le llamó su atención y se puso en contacto con esa persona.

Así fue como lograron intercambiar llamadas telefónicas y luego se conocieron a los pocos meses de la muerte de su madre. Su pareja es un hombre de 30 años menor que él y de quién dijo estar muy enamorado.

“Llevamos una vida muy tranquila a pesar de la diferencia de edades. Me di cuenta que los viejos tenemos cierto encanto. Yo estoy enamorado de una sola persona, pero quiero mucho a la gente”, indicó.

En otro momento, habló sin tapujos sobre su sexualidad donde sostuvo que sufrió bullying durante su adolescencia. Él recordó que desde que tenía entre 3 y 4 años ya estaba seguro de su orientación sexual.

Sola aseguró que por su orientación nunca tuvo problemas con su familia, incluso, sus padres lo apoyaron al igual que su abuela quien era su cómplice y siempre le preguntaba: “‘¿Con quién saliste, mijito? ¿Estaba guapo? Tráelo a comer para que lo conozca’”.

“Yo no me hice homosexual, así nací (...) La gente sabe simplemente cuando me ven: me siento frente a la cámara, hablo como hablo, soy como soy. Siempre he sido amanerado o afeminado pero me vale... yo soy así”, dijo Pedrito Sola.

Por otro lado, la revista “Quién”, dedicará su próxima portada correspondiente al mes de junio a las personas de la comunidad LGBTQ+ y para ello ha considerado publicar una entrevista a Pedrito Sola.

Otro de los detalles que se destacan del conductor mexicano es que ha inspirado a muchas personas a romper con los tabúes de la sociedad y a aceptarse tal y como son.