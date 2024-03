La siguiente prueba no ha sido diseñada para cualquiera. En este reto matemático tienes que demostrar tu capacidad intelectual en pocos segundos, ya que tendrás que desarrollar rápidamente un ejercicio de aritmética que al parecer se muestra sencillo, pero ha ocasionado un sinfín de problemas en todo aquel que intento obtener la solución. Si realmente consideras que tienes la suficiente capacidad para dar rienda suelta a tu mente y conseguir brevemente la solución, pues manos a la obra. El único consejo que puedo darte es que te enfoques por completo, dejes toda distracción de lado. Yo intenté realizar esta prueba y aunque fallé, no me di por vencido y logré dar con el resultado correcto.

Mira la imagen del reto matemático

Analiza atentamente la imagen y luego de algunos segundos determina la solución rápidamente. | Foto: fresherslive

Conoce la solución del reto matemático

Para resolver la expresión 27÷3x5+4-6, debes seguir el orden de las operaciones (PEMDAS), que significa Paréntesis, Exponentes, Multiplicación y División (de izquierda a derecha), y Suma y Resta (de de izquierda a derecha). Así sería la solución: 27÷3x5+4-6 = 9x5+4-6 = 43.

¿Este reto matemático te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estos contenidos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos que puedes realizar. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

5 retos matemáticos para que te entretengas

Te recomiendo este video