Un acertijo visual nunca había puesto en aprietos a tantos usuarios, por lo que te pedimos estar totalmente concentrado. Solo tienes una oportunidad para resolver el desafío de hoy. ¿Estás preparado para lo que se viene? Todo lo que tienes que hacer en el reto viral que te mostraremos a continuación es ubicar todos los errores que esconde la imagen de la ciudad, para lo cual solo dispondrás de 5 segundos como máximo. Por más fácil que parezca la ilustración, lo cierto es que esta prueba promete sacar lo mejor de ti en tiempo récord.

Presta mucha atención y ¡suerte! No hay duda, estas pruebas virales buscan dar con las diferencias entre imágenes o, simplemente, los errores que contiene una escena en específico. Sin embargo, cuando existe un límite de tiempo, las cosas se ponen aún más entretenidas. Dicho esto, te invitamos a ver el acertijo visual de hoy.

Lo que verás es un calle de alguna ciudad en el mundo, donde se aprecian transeúntes y vehículos circulando por una vía. Asimismo, aparecen varios carteles, árboles y un semáforo. La imagen de ahora se volvió viral en horas debido a su alto nivel de dificultad y a que solo una de cada cinco personas pudo dar con todos los errores.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Pon a prueba tu percepción y encuentra los errores en el acertijo visual de la ciudad (Foto: Genia.Guru).

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Pensaste que sería sencillo? Así como tú, hay millones de personas que se confiaron y no pudieron dar con la solución en menos de 5 segundos. Si llegaste a este punto, tal vez no diste con la respuesta, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus habilidad. Como te prometimos antes, aquí te revelaremos las respuestas.

Solución: mira dónde se encontraban los errores del acertijo visual en la siguiente imagen (Foto: Genia.Guru).

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

ORIGEN DE LOS ACERTIJOS

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los retos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS: ¿SON LO MISMO?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo algunas pistas en su fraseo.

