Regalar flores amarillas cada 21 de septiembre se ha vuelto una nueva tradición instaurada en la cultura popular de Latinoamérica, especialmente entre jóvenes influenciados por las tendencias de las redes sociales como TikTok o Instagram. Esto tiene un significado bastante peculiar, que se ha trasladado a países como México, Argentina, Chile y muchos otros. Aquí, te contaré por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre y qué mensaje transmiten a tu apreja .

Consulta cuál es el significado que tiene regalar flores amarillas cada 21 de septiembre en Latinoamérica. Aquí te dejo con todos los detalles. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

Cada 21 de septiembre, regalar flores amarillas se ha convertido en una tradición especialmente popular entre parejas, amigos y familiares. Aunque hoy la costumbre se celebra en numerosos países, su origen está relacionado con “Floricienta”, la exitosa telenovela argentina estrenada en 2004.

En la historia protagonizada por Florencia Bertotti, Flor soñaba desde niña con recibir flores amarillas de su verdadero amor cuando llegara la primavera. Este deseo quedó plasmado en la canción “Flores Amarillas”, una de las piezas más recordadas de la producción argentina.

¿Cómo se hicieron virales las flores amarillas?

El fenómeno tomó una nueva dimensión con el crecimiento de TikTok e Instagram. La canción volvió a ganar popularidad y comenzaron a multiplicarse los videos de personas recibiendo ramos amarillos, pidiendo flores para esa fecha o compartiendo mensajes relacionados con la tradición.

Las redes sociales permitieron que una costumbre inicialmente relacionada con los seguidores de Floricienta se expandiera rápidamente por Latinoamérica. La tradición incluso llegó a países del hemisferio norte, donde el 21 de septiembre no marca el inicio de la primavera, pero la fecha se mantuvo por la popularidad que alcanzó en Internet.

De esta manera, las flores amarillas pasaron de ser un elemento de la historia de Floricienta a convertirse en un símbolo asociado con el amor, la amistad y la llegada de la primavera. Más de dos décadas después del estreno de la telenovela, la tradición continúa vigente cada 21 de septiembre y se renueva año tras año a través de las redes sociales.

Revisa el significado de regalar flores amarillas este 21 de septiembre. Una fecha especial para las parejas. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para MIX de Gestión.

¿Qué mensaje transmiten las flores amarillas en México, Argentina y Chile?

En México , regalar flores amarillas el 21 de septiembre se ha convertido en una forma de expresar cariño, amor y buenos deseos. La tradición, popularizada por Floricienta y las redes sociales, suele interpretarse como un gesto romántico, aunque también puede representar amistad y afecto. Para muchas personas, recibir un ramo amarillo en esta fecha simboliza que alguien las tiene presentes y quiere compartir un momento especial.

, regalar flores amarillas el se ha convertido en una forma de expresar cariño, amor y buenos deseos. La tradición, popularizada por y las redes sociales, suele interpretarse como un gesto romántico, aunque también puede representar amistad y afecto. Para muchas personas, recibir un ramo amarillo en esta fecha simboliza que alguien las tiene presentes y quiere compartir un momento especial. En Argentina , donde nació la tradición vinculada a Floricienta , las flores amarillas están especialmente relacionadas con el amor y la llegada de la primavera . El 21 de septiembre coincide con el inicio de esta estación en el hemisferio sur y se convirtió en una fecha para regalar flores como muestra de afecto. El gesto puede estar dirigido a una pareja, a una persona que se quiere conquistar o incluso a familiares y amigos.

, donde nació la tradición vinculada a , las flores amarillas están especialmente relacionadas con . El 21 de septiembre coincide con el inicio de esta estación en el hemisferio sur y se convirtió en una fecha para regalar flores como muestra de afecto. El gesto puede estar dirigido a una pareja, a una persona que se quiere conquistar o incluso a familiares y amigos. En Chile, la costumbre también se ha extendido principalmente entre las nuevas generaciones a través de TikTok, Instagram y otras plataformas digitales. Las flores amarillas pueden transmitir amor, ilusión, amistad y esperanza, dependiendo de la relación entre quien las regala y quien las recibe. Aunque la tradición tiene un fuerte componente romántico, actualmente el significado es más amplio y el ramo puede utilizarse simplemente para demostrar cariño el 21 de septiembre.