Maya Nazor y Santa Fe Klan dejaron en el pasado sus diferencias por un día para acompañar a su hijo Luka en su primer cumpleaños, en un hecho que ha ilusionado a sus seguidores por una posible reconciliación.

Aunque Santa Fe Klan tuvo una romance con Karely Ruiz y esto originó una disputa entre Nazor y la modelo de Only Fans, todo quedó en el pasado por respeto a la fecha especial del pequeño heredero del rapero.

La influencer ha compartido tiernas imágenes al lado de Luca, su hijo con Santa Fe Klan (Foto: Maya Nazor / Instagram)

LA TIERNA TEMÁTICA DEL CUMPLEAÑOS DE LUKA, HIJO DE MAYA NAZOR Y SANTA FE KLAN

Maya Nazor compartió en redes sociales la manera en la que vivió el primer año de su hijo Luka, en un festejo donde también compartió con su expareja Santa Fe Klan. Asimismo, presumió cada uno de los momentos con su pequeño.

Nazor contó en Instagram que se despertó a las 5 de la mañana para iniciar los preparativos de la celebración para su niño. “Estoy muy emocionada”, dijo cuando se alistaba para agasajar a Luka.

Entre el contenido compartido por la modelo pueden verse diversas piñatas que adornaron su casa para la fiesta de Luka. Estas tuvieron una temática de ‘bichitos’.

¿IMÁGENES DE SANTA FE KLAN Y MAYA NAZOR EN CUMPLEAÑOS DE LUKA SUGIEREN POSIBLE RECONCILIACIÓN?

Uno de los videos publicados por Maya en su cuenta de Instagram muestra a Santa Fe Klan cargando a su hijo Luka, mientras de fondo se escucha la canción “Baby Shark”.

El cantante mostró que su prioridad es su heredero y que por ello mantiene una relación cordial con su madre, con quien terminó su relación en 2022 luego de se le sindicara por infidelidades y a ella un presunto interés económico tras la ruptura.

Los seguidores de Maya comentaron acerca de una posible reconciliación entre ambos por el bien de su familia, algo a lo que ella no se ha mostrado tan convencida.

“Es difícil para mí hablar porque muchos y muchas de ustedes están siendo duros y están opinando cuando no saben la realidad de mi relación, no saben la realidad de nada. Yo no deje a Ángel, ni él me dejó a mí, fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque seguimos siendo familia, tenemos un hijo que yo amo con todo mi corazón y que él ama y que eso nunca va a cambiar”, explicó Nazor.