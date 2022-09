Después de varias semanas de larga espera, los Premios Billboard de la Música Latina 2022 EN VIVO y EN DIRECTO vía Telemundo se llevarán a cabo este jueves 29 de septiembre desde las 8:00 p.m. (horario de México, Perú y Colombia). Conoce todos los detalles de la entrega de premios más prestigiosa y de mayor duración en la música latina, la cual realizará en el Watsco Center de Miami.

Como para darle un toque de glamour al inicio de este magno evento, estrellas de la talla de Jaime Camil y Kate del Castillo conducirán la prestigiosa ceremonia y presentarán a los televidentes lo mejor de la música latina. A la gran celebración se unirá también un destacado grupo de figuras de la música y la televisión.

Entre los más destacados y esperados por el público, están Ana Jurka, Andrés Cantor, Alan Ramírez y Walo Silvas de Banda MS de Sergio Lizárraga, Becky G, Carmen Villalobos, Chiky Bombom, Cynthia Klitbo, Eduardo Yáñez, Emilia, Gilberto Santa Rosa, Isabella Sierra, Ivonne Montero, Jacky Bracamontes, Lourdes Stephen, Myrka Dellanos, Natti Natasha, Rauw Alejandro, Rodrigo Guirao, Stephanie Himonidis y Willy Chirino.

Hace unas semanas, Telemundo y Billboard dieron a conocer a los finalistas y nominados, siendo Bad Bunny –como era de esperarse– el artista que arrasó con 23 menciones, incluidas Artista del Año y Gira del Año. Del mismo modo, Karol G llegó a ser quince veces finalista en categorías que incluyen Artista del Año y Canción del Año gracias a su tema ‘Mamiii’ junto a Becky G, quien a su vez tiene once menciones.

Otro que tiene once nominaciones es Farruko, mientras que Rauw Alejandro destaca como finalista para 10 premios. Aventura domina las categorías tropicales con siete menciones. Por otro lado, una de las grandes sorpresas en la lista es la banda Eslabon Armado, quien encabeza la música Regional Mexicana con seis menciones, incluyendo Artista Regional Mexicano del Año.

Los Premios Billboard de la Música Latina 2022 son la única entrega de premios que honra los álbumes, las canciones y los artistas más populares de la música latina, según lo determinado por las ventas reales, streaming, redes sociales y la transmisión por radio que informan las listas semanales de Billboard durante un período de un año.

Billboard Latin Music Awards 2022: Te contamos todos los pormenores previos a la gala de premiación estelar que celebra y reconoce a lo mejor de la música latina. (Foto: Telemundo)

Premios Billboard de la Música Latina 2022: cuándo, dónde y cómo se desarrollará la premiación

Como para que el público quede conforme con el espectáculo que va a presenciar, Telemundo ha preparado una gran transmisión del antes, durante y después de uno de los eventos más importantes que premia y condecora a los mejores artistas de la escena musical a nivel latino.

Los Premios Billboard de la Música Latina 2022 se desarrollarán este jueves 29 de setiembre en el Watsco Center de la ciudad de Florida (Estados Unidos). El sitio online de Telemundo confirmó las horas en las que iniciarán la transmisiones de la famosa alfombra roja y el desfile de cada artista, el preshow, y posteriormente el acceso vip en formato digital.

- Alfombra Roja: 6:00 p.m. (horario de México), y 7:00 p.m. en la Costa Este de Estados Unidos

- Preshow: 6:00 p.m. (horario de México)

- Acceso Vip Digital: viernes 30 de septiembre 3:00 p.m. (horario de México)

Premios Billboard de la Música Latina: horarios

El Premios Billboard de la Música Latina 2022 iniciará a las 7:00 p.m. con la Alfombra Roja y una hora después, se hará la entrega de premios.

México 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Argentina 21:00 horas

Colombia 19:00 horas

España: 2:00 horas

Nominados de los Premios Billboard de la Música Latina 2022

Bad Bunny, Farruko y Karol G son algunos de los artistas que lideran la lista de finalistas de los premios Billboard de la música latina, que premia las canciones en español más populares de 2021 y 2022 en Estados Unidos. Mira aquí la lista completa de nominados por categoría.

Artista del Año / Artist of the Year

Bad Bunny

Farruko

Jhayco

Karol G

Rauw Alejandro

Artista del Año, Debut / Artist of the Year, New

Ivan Cornejo

Los Gemelos de Sinaloa

Los Lara

Luis R. Conriquez

Yahritza y Su Esencia

Gira del Año / Tour of the Year

Bad Bunny

Los Bukis

Maluma

Marc Anthony

Ricky Martin & Enrique Iglesias

Artista Crossover del Año / Crossover Artist of the Year

Chris Brown

DJ Khaled

Ed Sheeran

Rvssian

Shawn Mendes

Skrillex

“Hot Latin Song” Canción del Año / Hot Latin Song of the Year

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me Porto Bonito”

Bad Bunny, “Tití Me Preguntó”

Bad Bunny, “Yonaguni”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

“Hot Latin Song” Colaboración Vocal del Año / Hot Latin Song of the Year, Vocal Event

Aventura & Bad Bunny, “Volví”

Bad Bunny & Bomba Estéreo, “Ojitos Lindos”

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me Porto Bonito”

Bad Bunny & Rauw Alejandro, “Party”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino / Hot Latin Songs Artist of the Year, Male

Bad Bunny

Chencho Corleone

Farruko

Jhayco

Rauw Alejandro

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina / Hot Latin Songs Artist of the Year, Female

Anitta

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo / Hot Latin Songs Artist of the Year, Duo or Group

Aventura

Calibre 50

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Firme

Canción del Año, Latin Airplay / Latin Airplay Song of the Year

Aventura & Bad Bunny, “Volví”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adonis, “El Incomprendido”

Rauw Alejandro, “Todo de Ti”

Canción del Año, Ventas / Sales Song of the Year

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

J Balvin & Skrillex, “In Da Getto”

Karol G, “Provenza”

Sebastián Yatra, “Dos Oruguitas”

Canción del Año, Streaming / Streaming Song of the Year

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me Porto Bonito”

Bad Bunny, “Tití Me Preguntó”

Bad Bunny, “Yonaguni”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

“Top Latin Album” del Año / Top Latin Album of the Year

Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

Farruko, La 167

J Balvin, Jose

Karol G, KG0516

Rauw Alejandro, Vice Versa

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino / Top Latin Albums Artist of the Year, Male

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Rauw Alejandro

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina / Top Latin Albums Artist of the Year, Female

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo / Top Latin Albums Artist of the Year, Duo or Group

Aventura

Calibre 50

Eslabon Armado

Los Bukis

Maná

Artista “Latin Pop” del Año, Solista / Latin Pop Artist of the Year, Solo

Becky G

Camilo

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Sebastián Yatra

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo / Latin Pop Artist of the Year, Duo or Group

Bomba Estéreo

CNCO

Jesse & Joy

Maná

Reik

Canción “Latin Pop” del Año / Latin Pop Song of the Year

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Karol G, “Provenza”

Rauw Alejandro, “Todo De Ti”

Sebastián Yatra, “Tacones Rojos”

Shakira & Rauw Alejandro, “Te Felicito”

Álbum “Latin Pop” del Año / Latin Pop Album of the Year

Becky G, Esquemas

Enrique Iglesias, Final (Vol. 1)

Jay Wheeler, De Mi Para Ti

Rosalía, Motomami

Sebastián Yatra, Dharma

Artista Regional Mexicano del Año, Solista / Regional Mexican Artist of the Year, Solo

Carin Leon

Christian Nodal

Ivan Cornejo

Junior H

Natanael Cano





