“House of the Dragon” llegó a su mitad de temporada con un impresionante quinto capítulo titulado “We Light the Day” y lo que se viene será aún mejor. ¿Estás preparado para engancharte con la ‘Casa del Dragón’? Este fin de semana sale un nuevo capítulo en México y aquí te indicamos cómo verlo en HBO Max cuanto antes.

En el episodio anterior, el príncipe Daemon (Matt Smith) volvió a su hogar para darle fin a la vida de su esposa, Lady Rhea Royce. Como ya había expresado el hermano menor del rey, su unión matrimonial no era de su agrado y, tras los hechos mostrados en el capítulo 4, en los que se revelan sus intenciones con la princesa Rhaenyra, su sobrina, su situación conyugal representaba una traba en sus planes.

Más adelante, la reina Alicent Hightower busca a Sir Criston Cole para le confiese que verdad sobre la princesa Rhaenyra y si tuvo algo con Daemon, descubriendo que la joven tuvo en realidad relaciones sexuales con su guardia.

Sin confesarle lo que sabe a la princesa Rhaenyra, la reina Alicent llega a la recepción previa a la boda con Sir Laenor Velaryon, donde el joven había logrado un acuerdo con su futura esposa para él siga manteniendo una relación romántica con un caballero llamado Joffrey Lonmouth. Sin embargo, cuando Joffrey busca a Sir Criston Cole para asegurarse de que no revele los secretos del futuro rey consorte y que siga cuidando los de la princesa Rhaenyra, algo que enfurece más al guardaespaldas de la princesa y lo termina matando a golpes.

Al final, la boda se realiza con el joven Velaryon envuelto en lágrimas y la princesa Rhaenyra preocupada por el futuro, mientras su padre, el rey Viserys I, cada día muestra una salud más deteriorada.

¿Cuándo se estrena el capítulo 5 de ‘House of the Dragon’ y cuál es su nombre?

Los nuevos capítulos de “House of the Dragon se estrenan todos los domingos, si vives en México, a las 8 p.m. por medio del servicio se Streaming HBO Max y el nuevo episodio ha sido titulado: “La reina y la princesa”.

8:00 p.m. (Hora del Perú, Ecuador y Colombia)

7:00 a.m. (Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay)

3:00 a.m. (España, el lunes 5 de septiembre).

¿Qué va a ocurrir en el sexto capítulo de House of the Dragon?

Gracias al tráiler del nuevo episodio se sabe que ahora Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower son adultas. tras un salto de 10 años. Asimismo, se puede ver al Príncipe Aegon, el hijo varón mayor de Viserys I con algunos años más y también se descubrió que el Príncipe Daemon se ha casado con Lady Laena.

Además se ha conocido que las tensiones en palacio se han incrementado, algo que ya se notaba en los otros episodios y La Danza de Dragones estaría más cerca de lo que muchos pueden pensar.

¿Cuándo se estrenan los episodios restantes de House of the Dragon?

La serie tiene 10 capítulos, pero hasta el momento solamente se han estrenado 5 de ellos, a continuación, te contamos el día que podrás ver los episodios restantes de House of the Dragon (La Casa del Dragón).

Sexto capítulo el 25 de setiembre.

Séptimo capítulo el 2 de octubre.

Octavo capítulo el 9 de octubre.

Noveno capítulo el 16 de octubre.

El décimo y último capítulo el domingo 23 de octubre.

¿Cuántos episodios tiene la primera temporada de House of the Dragon?

House of The Dragon (La Casa del Dragón), precuela de Juego de Tronos y que se transmite por HBO Max es una serie que cuenta con 10 episodios, los cuales se estrenan semanalmente a través de la plataforma de streaming.

¿Dónde ver el nuevo episodio de ‘House of the Dragon’?

El nuevo episodio estará disponible por medio de la plataforma de HBO Max. Lo que debes hacer es tener una suscripción de pago y crearte un nuevo perfil. Una vez dentro podrás encontrar no solo esta serie, sino su antecesora llamada ‘Juego de Tronos’. Recuerda que ambas se complementan entre sí.