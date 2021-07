¿Aburrido de los mismos retos visuales de siempre en estos tiempos de pandemia del coronavirus (COVID-19)? En la imagen que acompaña la nota hay algo distinto y tu misión es hallarlo en el menor tiempo posible. El desafío es tendencia en diferentes países del mundo. ¿Te encuentras preparado? Solo debes prestar atención a cada polo que hay para dar con aquellos que tienen el cuello ‘V’, diferente a los cuellos normales. Ten en cuenta que solo tienes un limitado tiempo de no más de 10 segundos, así que prepárate.

Como no podía ser de otra forma, este desafío visual tiene un límite de tiempo. La decisión de limitar el tiempo radica en aumentarle la dificultad a este tipo de pruebas, debido a que provoca un cierto nerviosismo entre los usuarios que quieran adentrarse a resolver el acertijo. ¿Te crees capaz de lograrlo en solo 10 segundos y luego retar a tus amigos a hacerlo, incluso, en menos tiempo?

Ahora sí, a continuación, te dejamos la imagen completa para que pruebes tu habilidad visual. En la imagen se muestra a decenas de camisetas de distintos colores y cuellos redondos. Sin embargo, entre tantas piezas solo existen cuatro con la característica de cuello en V. Tienes que minucioso para poder encontrarlas. Toma nota de los pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos.

IMAGEN VIRAL

Encuentra los 4 polos con cuello 'V' ocultos en la imagen. (Foto: Noticieros Televisa)

Los retos visuales son perfectos para poner a prueba tu concentración y paciencia, por lo que podrás demostrar qué tan buena memoria tienes. En la imagen que te presentamos líneas atrás aparecieron varios polos, todos de diferentes colores y en todo su esplendor. Lo que tienes que hacer es encontrar los de cuello ‘V’ que se oculta no de forma explícita, pero debes hacerlo solo en el tiempo límite.

¿Ya diste con la respuesta en esta imagen y en los 10 segundos que te pedía la prueba visual? Seguro que sí, que ha sido toda una proeza, pero si no es así, no te preocupes, solo tómate unos 5 segundos más, porque con 15 en total es más que suficiente para responder acertadamente, pero si no lo logras, no te desesperes que la solución vendrá en el siguiente párrafo.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Son dos las alternativas por las que llegaste hasta aquí: o encontraste la solución más rápido de lo que esperabas y eres un crack de aquellos, o es que no pudiste, te superó el reto y buscas la solución. De una u otra forma, estamos para ayudarte y brindarte la respuesta que tanto buscabas. No dejes de ver la imagen a continuación o la segunda de nuestra galería. ¡No te olvides de retar a tus amigos o familiares en nuestros desafíos!

Solución: mira dónde se encontraban los 4 polos con cuello 'V' ocultos en la imagen. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

