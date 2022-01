Nunca esperaste leer algo así como lo que vendrá en esta nota. Aquí podrás conocer aspectos de tu forma de ser que quizás no esperabas contemplar. Es por ello que los test de personalidad han tomado un rol vital en estas últimas semanas para los internautas, pues no solo los entretiene, sino hacer que muchos de ellos profundicen su forma de ser, se conozcan, hagan autocrítica y mejoren como personas. ¿Crees que te conoces lo suficiente? Pues muchas veces no es así.

Millones de usuarios en diferentes redes sociales se aventuran a probar este tipo de test virales para descubrir aspectos relevantes de su personalidad. Sin embargo, muchas de estas llegan a convertirse en tendencia por los increíbles resultados que arrojan, como el que te mostraremos a continuación. Solo tienes que decirnos si llegaste a ver, en primera instancia, un cisne o una ardilla.

Para conocer tus mayores fortalezas solo deberás responde la siguiente pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? Deberás escoger solo 1 de las 2 figuras que aparecen en la ilustración. Esta nueva prueba ha enloquecido a miles de usuarios de la red social Facebook, pues muchos miembros de su comunidad afirman que los resultados arrojados por este test son increíbles.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Dependiendo si ves un cisne o una ardilla conocerás algo indiscutible de tu forma de ser. (MisionesCuatro/Facebook)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Cisne : Si este animal viste primero, significa que te destacas por ser una persona muy centrada. Tienes los pies bien arraigados al suelo y te basas en la lógica. Nunca tomas una decisión apresurada, dedicas el tiempo que sea necesario para analizar bien todas las opciones. Rara vez te dejas llevar por las emociones y predominan en ti las habilidades analíticas. Consejo: aprende a dejar descansar un poco tu cabeza y dejar que las cosas fluyan solas.

Ardilla: eres alguien muy obstinado y testarudo. Cuando algo entra a tu cabeza, es muy difícil que te hagan cambiar de opinión. Eres muy organizado y pasional con todo lo que realizas. Pones mucho empeño y dedicación en lo que emprendes. Nunca te dejas vencer por un obstáculo ya que tienes muy en claro lo que deseas. Los tropiezos te dan más fuerza para salir adelante y alcanzar tus metas.

¿Qué es una prueba psicológica?

Según analistas, los test son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

