Si uno manifiesta que puede resolver el acertijo visual dejándose llevar solo por los ojos, está más equivocado que poni en carrera de puras sangres. Sin embargo, est reto viral te permite equivocarte, sí, pero te da una chance: el tiempo. Cuentas con alrededor de 10 segundos para contar rápido y poder revisar si tu respuesta va de acorde a lo que pide el enunciado. Recuerda que este problema es tendencia en redes sociales y personas como tú lo intentaon, aunque solo unos pocos lo lograron rápidamente.

Volviendo al asunto que nos trae aquí. ¿Crees tener las habilidades suficientes para romper con el paradigma de miles en estas circunstancias y poder dar con la respuesta? Tómate unos segundos para contar bien y responder el desafío visual que hoy nos junta en esta nota. Esta gráfica esconde más de un detalle que solo el 1% logra ubica rápido.

Claro, sabemos que sí pertenece a los desafíos visuales de lo más complicados, pero no los imposibles. Roza, pero no lo toca. Así que confiamos en que dejarás tus prejuicios de lado para enrolarte a este reto y tratar contar rápido las personas en el tiempo establecido. No queríamos darte un límite de tiempo, pero es mejor así para que tengas más deseos de hacerlo.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Imagen completa del reto viral. (Foto: Small Joys)

¿Ya viste la imagen viral? ¿Qué pasó, no das con la solución? ¿Requieres de una pista? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Sí, son muchas preguntas, pero que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Bueno, se acabó el tiempo ¿Fuiste capaz de contar el número exacto de personas en el museo? Si tu respuesta es afirmativa ¡Felicitaciones! Si, por el contrario, aún no llegas a la cifra total, descuida, porque a continuación, te proporcionaremos todos los tips que necesitas para poder resolverlo en tiempo récord. Llegamos al final de la nota. No nos cabe duda que lo has pasado genial buscando el número exacto en este reto viral. Por esa misma razón, hacemos un llamado para que continúes buscando más de estos acertijos visuales para que, al lado de tu familia y amigos, puedan continuar aumentando sus capacidades cognitivas.

Comencemos. Si tu respuesta es 11, pues estás completamente equivocado, las pinturas no cuentan como personas reales. Ahora bien, Si contaste 5, estás cerca, pero sigues sin acertar, pues hay más que eso, y no, la estatua no vale para ser incluida. Echa otro vistazo ¿Lo ves? La respuesta correcta es 6, pues hay una que se está escondiendo detrás del cuadro ubicado en el extremo derecho.

Acertijo visual solucionado. (Foto: Small Joys)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

