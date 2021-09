Te informamos que hay algo oculto en esta imagen del reto viral y que no cualquiera la puede ver tan sencillamente, es por ello que te retamos a encontrarlo en menos de 10 segundos. Esta vez, tenemos un nuevo desafío visual en Bright Side, la cual nos muestra una imagen que aparentemente solo tiene cuadros negros y blancos, y parece no haber nada oculto, pero sí lo hay. Este acertijo visual puede no ser tan sencillo como parece, pues debes prestar mucha atención y hacerlo en el menor tiempo posible.

De antemano, te decimos que si logras ver el lo que hay detrás de esos cuadrados en la imagen, podrás pasar al siguiente nivel en cuanto a estos desafíos virales. Este reto visual solo fue superado por un 5% de usuarios en redes sociales y otras plataformas, ya sabrás los motivos. Abre bien los ojos a continuación y no te dejes engañar en esta prueba.

La pandemia permitió que miles de este tipo de notas se volvieran no solo tendencia, sino que hasta necesarios para sobrellevar los difíciles días que vivían miles (o millones) de usuarios. Si deseas ponerte al límite y mejorar en tus habilidades cognitivas, trata de ponerte un límite para dar con la solución: que no pase los 10 segundos.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Revisa la imagen y dinos qué es lo que ves entre los cuadrados negros y blancos. (Foto: Facebook/Mdzol)

La clave para resolver este desafío visual es mirar con sumo detenimiento la imagen de los cuadrados negros y blancos, pues en él se encuentra una palabra detrás, en el fondo, que tienes que encontrar: mira sus contornos y en su interior. La mayoría de los usuarios de Facebook que han participado de este desafío concluyó que hay es una palabra muy conocida.

Si bien el desafío no es tan fácil como pensaste, tampoco es algo imposible. Solo debes recordar que la vista juega de maneras diferentes, pero que debes afinar bien para dar con la solución en este tipo de notas, donde la ubicación del objetivo no es tan complicado. Así que con esa pista, encuéntralo en el menor tiempo posible y, si no lo haces, abajo está la solución.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Como podrás ver, la solución de este desafío no era tan sencilla, debías abrir bien los ojos y afinar la vista para poder dar con lo que había detrás de los cuadrados negros y blancos. Verás, se trataba de una palabra y era ‘ROCK’, pero no estaba a la vista de cualquiera persona, así que felicitaciones si lo lograste y si no lo hiciste, pues ya sabes que debes retar a tus amigos o familiares para que se pongan al límite también.

Solución: esta palabra es la que se ve entre los cuadrados negros y blancos. (Foto: Facebook/Mdzol)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

