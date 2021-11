Un nuevo desafío visual te traemos a continuación para hacer tus días de pandemia menos rutinarios que en la actualidad. Pero claro, debemos anticiparte que no será tan ‘perita en dulce’, así que debes concentrarte mucho de ahora en adelante. Tienes que ves la imagen que compartiremos en esta nota y tratar de ubicar el rostro de la mujer que se esconde en la gráfica del campesino. Trata de tener en consideración que el tiempo límite no puede ser mayor a 10 segundos para dar con la respuesta. ¿Podrás hacerlo?

Hoy más que nunca, Depor te trae una gran variedad de notas tendencia que van desde los retos o desafíos visuales hasta los novedosos test de personalidad. Todos ellos han calado perfectamente en los usuarios, quienes buscan recrearse y conocerse un poco más. Muchos aprovechan la coyuntura para no gasta su tiempo en frivolidades y superarse a sí mismo día a día.

Recuerda que este tipo de desafíos ayudará a mejorar tu capacidad cognitiva, al mismo tiempo que entrenar la mente en estos tiempos donde muchos de ustedes han pasado horas en casa debido a lo que ha causado esta pandemia. Pero vamos, hay que ceñirnos a lo que vinimos y no desviarnos. Tienes que revisar esta gráfica y para dar con la solución del desafío viral.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Encuentra el rostro de la mujer oculto en la gráfica del campesino. (Mdzol)

Sí, siguen pasando los segundos y parece que aún no das con la solución. Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Fue fácil resolverlo o necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella. Solo tienes que mirar con atención los detalles del arbusto y diferenciar las formas que se arman en las hojas. He ahí donde radica la solución.

Solución: aquí se halla el rostro de la mujer oculto en la gráfica del campesino. (Mdzol)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Loro sorprende al imitar a la abuela y mandar a comer a los nietos. (Video: fuente: TikTok)