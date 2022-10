De seguro, cuando navegas por internet, ya sea por tu móvil o la computadora, te has topado con test visuales que desafían tu cerebro. Muchos de ellos, te invitan a observar detenidamente la imagen que te presentan con el fin de que detectes lo que te plantean.

Además de indicarte qué tan observador eres, en algunos casos te informarán, de acuerdo con tu análisis, tu personalidad, mayor defecto, virtudes, la edad de tu mente según el objeto que elijas y más. Debido a esto, te damos a conocer que es un test visual.

QUÉ ES TEST VISUAL

Un test visual es un pasatiempo o juego que consiste en hallar la solución de un enigma o encontrar el sentido oculto de algo. Si bien, todos tus sentidos se encuentran con él, lo más importante es que entrena tu cerebro.

¿CÓMO FUNCIONA?

Una vez que eliges un test o reto visual, te concentrarás en él, seguirás las instrucciones y responderás las preguntas que te plantean, que suele ser una en general. Si detectas lo que te están solicitando, habrás terminado el desafío.

En este reto visual te consultas si el gato sube o baja las escaleras (Foto: Pinterest)

¿PARA QUÉ SIRVE UN TEST VISUAL?

Si bien, un test visual sirve para despejar tu mente de lo que está haciendo, ayudándote a relajarte, algunas veces podrás descubrir con él rasgos que desconocías sobre tu personalidad; incluso, reafirmarás tu posición sobre un determinado punto.

¿QUÉ TE PIDEN EN LOS RESTOS VISUALES?

Las cosas más comunes que te piden cuando resuelves un test visual son:

Elegir entre dos o más objetos, colores, etc. para determinar rasgos de tu forma de ser.

Detectar algún error en la imagen que están presentándote con el fin de analizar la velocidad de tu mente.

Diferenciar entre una aparente imagen qué es lo que se ve primero. Esto ayudará a lanzarte datos de tu personalidad.

¿SÓLO FUNCIONAN CON DIBUJOS?

No, los test visuales no solo funcionan con el análisis de dibujos, ya que algunas veces te invitarán a analizarte, de acuerdo con las gráficas que te mostrarán para que las compares contigo. Por ejemplo: tu postura, forma del mentón, frente, nariz, tamaño y forma de los dedos, entre otros. Todas tus respuestas te darán datos como qué clase de persona eres, rasgos de personalidad, comportamiento, etc.