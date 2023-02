Hay retos virales de todo tipo. El de esta nota está protagonizado por animales. Para ser más exactos, de gatos. Justamente, el desafío consiste en identificar al pequeño felino que destruyó el cojín en la imagen. Su dueño quiere saber quién fue el culpable. Tú debes ayudarlo. Prepárate porque solo un 5 % de participantes cantó victoria aquí.

¿Cuántos mininos hay en la ilustración? Hay 5. Todos están en la sala de una casa como si nada malo hubiera pasado, pero no es así, ya que alguien realizó una travesura. Para averiguar quién fue, créenos que no es mala idea prestar mucha atención a los detalles. Ese es el camino para superar la prueba.

Si observas detenidamente la imagen, identificarás al gato que destruyó el cojín. Recuerda que como no hemos indicado que debes dar una respuesta en segundos, eso significa que en este reto viral no se ha establecido un límite de tiempo, así que no te preocupes si te demoras bastante en contestar. Solo diviértete al participar en el desafío.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Eres capaz de identificar al gato que destruyó el cojín en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Si llegaste a este punto de la nota sin saber qué gato destruyó el cojín, no te sientas mal, ya que acá vas a conocer al culpable. Recuerda que todo esto es un juego. Se puede ganar como también perder.

En esta imagen se indica qué gato destruyó el cojín. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que hará que le digas “adiós” al aburrimiento. Algunos consisten en ubicar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

