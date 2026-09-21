En los últimos años y con la diversificación de las redes sociales, nuevas tendencias han aparecido para formar parte de nuestra cultura en Latinoamérica. Una de ellas es la de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre, que tiene su origen principalmente en Argentina pero que rápidamente se popularizó en todo Sudamérica, llegando también a Centroamérica y a México por el norte. A continuación, te cuento más a detalles qué significa regalar flores amarillas el 21 de septiembre y todo lo que debes saber al respecto .

Revisa por qué se regalan flores amarillas cada 21 de septiembre en Latinoamérica y qué mensaje tiene en países como Argentina, México o Chile. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)

¿Qué significa regalar flores amarillas el 21 de septiembre?

Regalar flores amarillas el 21 de septiembre se ha convertido en un gesto asociado con el cariño, el amor y la ilusión de compartir un momento especial. Su color suele relacionarse con la alegría, la energía y los nuevos comienzos, mientras que la fecha está vinculada con la llegada de la primavera en el hemisferio sur. Por ello, entregar un ramo puede representar el deseo de comenzar una nueva etapa junto a alguien o celebrar el vínculo que existe entre dos personas.

Aunque la tradición tiene un marcado significado romántico, recibir flores amarillas no necesariamente implica una declaración de amor. El gesto también puede utilizarse para demostrar amistad, gratitud o afecto hacia una persona importante. Con la popularidad alcanzada en redes sociales, el 21 de septiembre se transformó en una fecha en la que muchas personas aprovechan para sorprender a sus seres queridos con un detalle que simboliza alegría, buenos deseos y cercanía.

"Hoy quiero que el mundo se detenga un instante para nosotros", anónimo. Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Por qué regalar flores amarillas cada 21 de septiembre?

El deseo de recibir flores amarillas en esta fecha combina cultura, emociones y el cambio de estación. Este fenómeno se explica a través de cuatro pilares fundamentales:

Simbología y energía positiva: El color amarillo representa la felicidad, la amistad, el optimismo y la luz . Regalar este tono es un gesto cargado de buena energía diseñado para iluminar el día y elevar el ánimo de quien las recibe.

El color amarillo representa la . Regalar este tono es un gesto cargado de buena energía diseñado para iluminar el día y elevar el ánimo de quien las recibe. El impacto de la cultura pop: La serie argentina Floricienta y su famosa canción consolidaron la idea de que estas flores son el símbolo supremo del amor romántico, los sueños y la esperanza , convirtiendo este detalle en un anhelo generacional.

La serie argentina y su famosa canción consolidaron la idea de que estas flores son el , convirtiendo este detalle en un anhelo generacional. La llegada de la primavera: En el hemisferio sur, el 21 de septiembre marca el inicio de una etapa de renovación, color y vida . Las flores amarillas se convierten en el emblema perfecto para celebrar los nuevos comienzos .

En el hemisferio sur, el 21 de septiembre marca el inicio de una etapa de . Las flores amarillas se convierten en el emblema perfecto para celebrar los . Un gesto con significado profundo: Más allá de la tradición, dar flores es una muestra sincera de afecto, atención y dedicación. Es un detalle sencillo pero con un alto valor emocional.

¿Dónde se regala las flores amarillas el 21 de septiembre?

Argentina — uno de los principales países asociados con la tradición.

— uno de los principales países asociados con la tradición. Chile

Perú

Uruguay

Bolivia

Paraguay

Ecuador

Colombia

Venezuela

México — se adoptó por la influencia de las redes sociales, aunque su primavera comienza en marzo.

— se adoptó por la influencia de las redes sociales, aunque su primavera comienza en marzo. Puerto Rico

España — la tendencia también llegó desde Latinoamérica y Floricienta.