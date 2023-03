Todos tenemos miedos más o menos fuertes. Pasamos por momentos de gran dificultad emocional en la vida, en los que parece que hemos agotado todas nuestras energías y estamos bloqueados por completo. Precisamente, el test visual que vamos a presentar a continuación puede revelar qué te impide ser completamente feliz. ¿Estás listo?

Lo único que tienes que hacer es mirar rápidamente la ilustración que dejamos líneas más abajo. La imagen es algo tetrica, se aprecian varios elementos y formas. Lo curioso es que para conocer qué te impide ser feliz, solo una figura te guiará hacia los resultados del test visual. ¿Cuál es? Pues la primera que se apodere de tu atención.

Cuando ya tus ojos te hayan guiado hacia ese elemento, lo siguiente es que conozcas el significado de esa figura en la lista de resultados que vamos a dejarte más abajo. Allí, conocerás qué es lo que no te deja ser feliz plenamente.

La imagen abstracta del test visual

En la imagen del test visual se puede apreciar un cráneo al revés, unos árboles y un sol rojo. | Foto: chedonna

Los resultados del test visual

El sol rojo

Si este fue el elemento que más te llamó la atención, significa que lo que más te asusta es el miedo a lo desconocido, a lo oscuro y misterioso como la noche. En realidad lo que más te asusta es el periodo de incertidumbre entre un momento y otro, representado por la puesta de sol. Lo que te bloquea en la vida es el miedo a dar un paso más allá de tu situación actual y lanzarte de cabeza a otro capítulo de tu historia. Tienes miedo al sufrimiento y a las incógnitas que puedes encontrar más allá de tu zona de confort, pero ten cuidado: ¡más allá de nuestra vida diaria podemos encontrar la felicidad que nos falta!

Los árboles

Si lo primero que notaste es esta madera triste, aterradora y sin vida, significa que lo que más te asusta es el miedo a la enfermedad y al sufrimiento en general. Significa que también tienes miedo de que el tiempo pase en vano, quizás cuando sientes que lo has desperdiciado en actividades poco inteligentes o improductivas, porque sabes que cada minuto perdido se pierde para siempre.

El cráneo al revés

Si al hacer este test de miedo lo primero que notaste es el gran cráneo volcado, significa que tu mayor miedo es la muerte, pero no solo en un sentido biológico. La muerte está conectada a tantos conceptos negativos que todos causan un profundo sufrimiento emocional. Por ejemplo, la muerte de un ser querido también conduce a un desapego definitivo mientras que la “muerte de amor” conduce inevitablemente al final de una relación que tal vez nos hubiera gustado que durara toda la vida. Generalmente lo que temes es el desapego, el alejamiento, el abandono y el fin de las cosas buenas. A veces incluso puede que hayas preferido no empezar algo por miedo a no poder afrontar el momento de su final.

