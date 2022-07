No hay nadie más que nosotros mismos para saber qué es lo que sentimos, queremos o deseamos, mejor dicho, para conocer lo que nuestro corazón manda. Sin embargo, no está de más que nos demos una idea extra con un test viral de personalidad que viene rompiéndola en redes sociales. Prepárate para que descubras más sobre algo que te acongoje, aunque no te lo tomes tan literal.

Hay, en total, cuatro corazones que puedes escoger, siendo el que más te haya gustado con el que te tienes quedar. Este test de personalidad fue publicado hace unos días en medios internacionales y responde a una prueba que te dejará sin palabras.

La imagen propone que lo primero que veas podría ayudarte a reflexionar sobre tus sentimientos más profundos. ¿Estás preparado para elegir a uno de los corazones en la imagen? Cuando tengas tu elección, ve al final del test de personalidad y lee el significado.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Quédate con un corazón de este test viral de personalidad y descubre qué hay en el tuyo. (Foto: ENLAHORA)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Corazón 1

Eres una persona que tiene los pies en la tierra, te encuentras enfocado en tu presente y en realizar todas tus metas. No te atormentan pensamientos melancólicos o influencias externas.

Corazón 2

Te sientes a la defensiva, cuidas tus sentimientos, temes que te vuelvan a hacer daño. Lo más probable es que haya recibido una decepción personal o amorosa, por lo que está ocupado recuperando energía y reconstruyéndose.

Corazón 3

Tienes muchas aspiraciones en este momento, te encuentras cultivando sueños, estás lleno de optimismo e incluso para los que te rodean. Ves luces en el camino, más de los que pueden haber y eso hace de ti alguien muy optimista y positivo.

Corazón 4

En este momento, tu corazón parece tranquilo, pero tiene muchos pensamientos ocultos, hay que cuidar que estos no se conviertan en pensamientos oscuros y pesimistas.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VIRAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.