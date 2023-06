Jeni de la Vega comenzó a sonar en la farándula mexicana al conocerse que ha comenzado a salir con Eleazar Gómez. Esto al poco tiempo de admitir que vivió un romance con Peso Pluma, el cual se terminaría desvaneciendo.

Al ser abordada por los medios de espectáculos, la presentadora admitió que está dándose una oportunidad con el actor mexicano.

Jeni de la Vega admitió haber vivido un romance con el cantante Peso Pluma (Foto: Jeni de la Vega / Instagram)

“ES UN CABALLERO” ASÍ SE DIO EL ROMANCE ENTRE JENI DE LA VEGA Y ELEAZAR GÓMEZ

De la Vega no tuvo reparos en comentar cómo se dio su acercamiento a Gómez y cómo la ha hecho sentir bien en el tiempo que han compartido.

“A Eleazar lo conocí aproximadamente hace un año por parte de un amigo que tenemos en común y hasta ahorita me ha tratado muy bien y es muy caballeroso”, señaló en declaraciones recogidas por la revista TVNotas.

La modelo aclaró que no ha oficializado ninguna relación con Eleazar, pues solamente se están “conociendo”.

Jeni podría ser la primera ‘pareja’ que se le conoce a Eleazar Gómez tras estar en prisión durante algunos meses de 2021, acusado de agredir físicamente a su exnovia, la peruana Tefi Valenzuela.

JENI DE LA VEGA, DE UN REALITY A SER PRESENTADORA DE TELEVISIÓN

Karla Jenifer de la Vega, más conocida como Jeni de la Vega, es una conductora de televisión, modelo e influencer mexicana de 29 años que comenzó a ganar notoriedad en 2018, cuando estuvo en un reality llamado “Enamorándonos”, que trataba sobre encontrar pareja mediante citas planeadas.

La influencer mexicana ha sido relacionada con Peso Pluma (Foto: Jeni de la Vega / Instagram)

El programa la ayudó a ganar seguidores en redes sociales, lo que la llevó a convertirse en influencer y hacer colaboraciones con famosos como Lolita Cortés, Luis Fernando Peña y Wendy Guevara de “Las Perdidas”..

Luego pasó a presentar el espacio Tu Casa TV por MVS, y más tarde integró el programa Amazon Music News de Multimedios. En 2023 conduce el programa “El Circo” de Bandamax.

EL DOLOROSO FINAL DEL ROMANCE ENTRE JENI DE LA VEGA Y PESO PLUMA

De otro lado, Jeni de la Vega comentó la relación que vivió con el cantante con Peso Pluma, la cual no tuvo una gran duración.

“Todo empezó en redes sociales, él me siguió y yo igual. Me contestaba historias, pero era como normal”, indicó en el canal de YouTube ‘Vaya, vaya’.

“Honestamente, no es como el tipo de hombre que a mí me gusta, entonces yo decía como: ‘No, ni al caso’. Me gusta su música, sus canciones y lo escuchaba, pero no es como que (imaginara): ‘Voy a salir con él’”, agregó.

Todo comenzó cuando De la Vega tuvo un accidente de tránsito y ‘Doble P’ mostró su preocupación: “Vamos a cenar y desde que pasa por mí, fue como si lo conociera de ‘mil años’, empezamos (a reírnos) y ya desde ahí no paramos. La verdad es que hubo mucha química”.

Sin embargo, la actriz consideró que el ritmo del romance iba muy rápido y no estaba “preparada para una relación”.

“Yo creo que no era momento porque los dos estábamos ya muy enganchados, no nos separábamos, todo el tiempo estábamos juntos… A mí me dio miedo dado que ya era mucho el sentimiento que había”, explicó.