Los ramos de Hot Wheels se han convertido en una de las formas más curiosas de regalar estos populares vehículos en miniatura. En lugar de flores, los arreglos reúnen varios carritos, generalmente acompañados de dulces, bebidas, mensajes u otros detalles pensados para la persona que los recibe. En esta nota se explicará qué son los ramos de Hot Wheels y por qué se convirtieron en un regalo popular en TikTok.

La propuesta ganó visibilidad durante los últimos días de septiembre y quedó vinculada con el 30 de septiembre, una fecha que surgió en redes sociales como una alternativa a la costumbre de regalar flores amarillas el 21 de septiembre. La idea fue presentar los pequeños automóviles como un detalle dirigido principalmente a hombres. La posibilidad de personalizar cada ramo ayudó a que la tendencia adquiriera distintas formas y estilos.

El fenómeno no puede entenderse únicamente por el valor del juguete. Hot Wheels forma parte de la cultura popular desde 1968, cuando Mattel lanzó sus primeros modelos con la intención de ofrecer vehículos de juguete con diseños detallados y características de desempeño diferenciadas. Décadas después, la marca también se consolidó en el ámbito del coleccionismo, lo que permitió que los carritos tuvieran un significado que va más allá del juego. Esa combinación de nostalgia, creatividad y cultura digital explica buena parte del atractivo de los ramos.

Regalar Hot Wheels el 30 de septiembre se ha convertido en una acción muy especial. (Foto: Facebook/Candy Box Guate)

¿Qué es un ramo de Hot Wheels?

Un ramo de Hot Wheels es, básicamente, un arreglo elaborado con varios carritos que se presentan de manera similar a un ramo tradicional de flores. Los vehículos suelen sujetarse individualmente para formar una composición y pueden combinarse con chocolates, golosinas, fotografías, cartas u otros objetos relacionados con los gustos del destinatario. No existe un único modelo de ramo: cada persona puede elegir los vehículos y complementos según el mensaje que quiera transmitir.

¿Por qué los ramos de Hot Wheels se convirtieron en regalos populares en TikTok?

La tendencia comenzó a difundirse con fuerza en TikTok y distintos medios han atribuido su impulso inicial al creador de contenido mexicano Alejandro Rodríguez, quien propuso regalar Hot Wheels el 30 de septiembre como una alternativa a las flores amarillas.

La popularidad del formato se explica, en buena medida, por su capacidad para convertir un objeto cotidiano en un regalo visualmente llamativo y personalizable. Los videos de los arreglos permiten mostrar el proceso de elaboración, revelar la reacción de quien los recibe y compartir diseños cada vez más creativos, elementos que favorecen la circulación del contenido en TikTok.

A esto se suma el componente nostálgico de Hot Wheels: Mattel lanzó la marca en 1968 y, con el paso de las décadas, sus vehículos se convirtieron también en piezas de colección y referentes de la cultura automovilística. Es importante señalar que el 30 de septiembre no es una celebración oficial de Mattel; se trata de una tradición digital nacida en redes sociales que convirtió los pequeños autos en una particular forma de expresar afecto, amistad y complicidad.