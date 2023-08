El cuerpo humano tiene varios aparatos o sistemas, como el locomotor, respiratorio, digestivo, etc. En el test visual que te mostraré hoy nos encargaremos de profundizar en tu personalidad a través de este tema. ¿Qué debes hacer? Simplemente elegir el sistema o aparato que para ti sea más importante que los demás. Debes pensar cautelosamente tu respuesta y en pocos segundos elegir entre las alternativas que aparecen en la gráfica.

El test visual es una herramienta increíble pues indagará en nuestra forma de ser a través de nuestras decisiones o elecciones. En este caso, escoger el que para nosotros es la parte más importante de nuestro cuerpo, determinará distintos aspectos de nuestra personalidad. A continuació nte dejaré la ilustración y luego realiza la elección que consideres la más adecuada.

Visualiza la imagen de los sistemas del cuerpo humano

En la gráfica se aprecia cinco opciones: tenemos el sistema esquelético, muscular, sanguíneo o circulatorio, nervioso y digestivo. Piensa bien tu respuesta y luego escoge cuál de ellas es la más importante para ti. La siguiente etapa es que conozcas el significado en la lista de resultados que dejaré enseguida.

Analiza la imagen y luego elige cuál de todos los sistemas del cuerpo humano es el más importante para ti. (iProfesional)

Conoce los resultados del test visual

Sistema esquelético

Este momento de tu vida pide a gritos estabilidad. Tienes que concentrarte en lo que te puede sostener. Eres una persona que para sentirse seguro o protegido, se apega demasiado a las reglas. La espontaneidad es una característica que no puedes perder de vista, y ten en cuenta que en la vida pueden surgir algunas circunstancias imprevistas.

Sistema muscular

Si los músculos te llamaron la atención, significa que necesitas sentirte fuerte para estar bien. Te caracterizas por tu personalidad fuerte y trabajaste duro para conseguir todo lo que hoy tienes. Consideras que no hay compromiso si no se tiene poder, pero es necesario que hagas espacio para tus sentimientos y emociones. Si dejaste de lado algunas de las cosas más importantes de la vida, como el amor, la amistad, y la familia, no desistas y encuentra la oportunidad de reincorporarlas a tu vida.

Sistema circulatorio

Si esta fue la opción que se robó tu atención, quiere decir que eres una persona muy sentimental. Para ti, el amor y la pasión son lo más importante en la vida, y son los valores que guían tu accionar.

Sistema nervioso

La racionalidad es lo primordial. Se te puede describir como una persona inteligente, que aprende rápido y que tiene una gran capacidad de progreso. Esto no quita que a veces puedas encarar las situaciones con pesimismo. Necesitas cambiar tus pensamientos.

Sistema digestivo

Si elegiste el aparato digestivo es porque eres una persona que se cuida mucho. Te gusta disfrutar de los placeres de la vida y jamás dejas de lado la salud ni el bienestar. El problema es que, a veces, por anteponer tanto ese propio bienestar, empiezas a ser un tanto egoísta y te concentras demasiado en ti mismo. Para enderezar tu vida, te recomendamos escuchar un poco más a los demás y aprender que todos pueden enseñarte algo.

¿Para qué sirve conocerse a uno mismo?

Conocerse uno mismo permite saber lo que queremos en la vida, ya sea en grandes proyectos o en el día a día. También permite saber gestionar mejor nuestras emociones incluso en las situaciones más difíciles.

¿Cuál es el objetivo de un test de personalidad?

Su finalidad se encuentra arraigada en la identificación de los matices más profundos de la psiquis del individuo. En esta minuciosa travesía, afloran no solo las habilidades innatas, sino también el rendimiento intrínseco y el desenvolvimiento en contextos concretos. La trascendencia de esta evaluación reverbera en diversos ámbitos, desde el panorama laboral y académico hasta los ricos campos de estudio clínico y la búsqueda interna de autodescubrimiento.

