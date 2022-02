No va a ser tan fácil, te lo decimos desde ya. Como muchos de los retos que solemos traerte, este lo tendrás que resolver en cuestión de segundos, pero hay algunos que escapan de nuestras habilidades. Así que necesitarás de mucha concentración para dar con la respuesta. Si puedes ver bien, sabrás que la imagen no es tan sencilla, que resolverlo es, en realidad, todo un desafío. Déjanos decirte que no será fácil, pero confiamos en que lo lograrás muy pronto. ¿Estás listo? Adelante.

Veremos uno de los retos que más ha complicado a los usuarios en redes sociales. ¿Te crees capaz de resolverlo por tus propios medios y en el menor tiempo posible? Tómate un respiro antes de ver la imagen completa del desafío visual para que puedas encontrarlo. Reconoce cada detalle de la postal que verás y responderás con gran acierto.

Los detalles del viral que veremos a continuación solo te piden ubicar el error manifiesto en la imagen donde se ve gente común y corriente en un parque. Estos retos juegan con tus sentidos y la mente al ponerte imágenes tan sencillas que crees que no hay nada malo, pero debes ver más allá de lo evidente y centrarte en los detalles para resolverlo.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

El reto viral que solo los 'cracks' logran resolver en 5 segundos: ¿cuál es el error? (Foto: Facebook/Bright Side / smalljoys.tv)

En la imagen, uno puede ver a varias personas disfrutando de un día en el parque realizando distintas actividades al aire libre. Tenemos a dos niños corriendo, una familia caminando alegremente en el fondo con su pequeña hija, un joven desplazándose sobre su patineta, otro que pasea a su perro y una niña montada en su scooter.

Recordamos que este acertijo visual que se viralizó en las redes ayudó a varios usuarios a ejercitar sus capacidades de observación. Quienes acepten cumplir este objetivo en el menor tiempo posible forman parte de una minoría de ágiles mentes.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si no pudiste resolver el acertijo visual en menos de los 5 segundos, aquí te ofrecemos la respuesta del viral que tiene medio confundido a muchos usuarios. Si miras con atención la imagen completa del desafío, te podrás dar cuenta que el patinador se está desplazando sobre un sandwich y no una patineta. ¿Cuántos intentos te tomó llegar a dar con la solución?

Solución del reto viral: aquí está el error. (Foto: Facebook/Bright Side / smalljoys.tv)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

