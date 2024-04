¿Sientes que no existe un problema matemático difícil? Es probable que tengas razón si te brindan minutos indefinidos, pero la prueba mental que te mostraré hoy fue resuelta por el 1% de usuarios, pues la cantidad de 10 segundos no son suficientes para determinar la respuesta. Te comentaré que quise intentarlo y creía que descubriría la solución porque sería fácil; sin embargo, el tiempo se agotó de una manera rápida que no me dio la posibilidad de pensar en ese momento. En caso estés animado por afrontar este desafío, trata de estar sumamente concentrado y activa tu nivel de raciocinio de forma inmediata ya que ambas serán claves si pretendes obtener la victoria en menos de lo imaginado.

Imagen del reto matemático

Hoy, tendrás el objetivo de encontrar la solución a esta secuencia de números. Trata de analizar cada detalle y descubre el valor de la incógnita, pero recuerda, contarás con un total de 10 segundos si pretendes quedarte con el triunfo. ¿Tus capacidades te fallarán en esta oportunidad? ¡Realiza tu intento!

RETO MATEMÁTICO | Trata de resolver este problema en el plazo indicado. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

En caso tengas la curiosidad de cuál es la respuesta de ejercicio mental, en unos instantes te enseñaré la solución de una forma detallada. Creerás que no es posible descifrarla, pero cuando visualices la explicación, notarás que era más simple. ¡Presta atención!

SOLUCIÓN: Solo tenías que multiplicar 5, sumar 3 y repetir la misma fórmula sucesivamente. Ejemplo: 4 (x 5) 20 (+ 3) 23 (x 5) 115 (+ 3) 118 (x 5) 590

Ante la explicación mostrada, la respuesta de este reto matemático es 590. ¿Acertaste o fallaste? Cualquier resultado que hayas obtenido no importa, pues el objetivo de estas pruebas mentales es que incrementes tus capacidades y tengas un momento de relajo durante tus ratos libres.

