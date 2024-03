Un ejercicio que ha despertado mi interés desde que era un menor de edad hasta la actualidad son los sudokus, un pasatiempo lógico que tiene como objetivo rellenar las cuadrículas con las cifras del 1 a 9, pero lo interesante es que en algunas casillas ya cuentan con números. Este tipo de prueba fue capaz de activar mi raciocinio para concluirlo a la brevedad posible y, afortunadamente, tuve la posibilidad de superarlo. ¿Estás dispuesto a completar un complicado desafío bajo esta temática creado por Depor? En caso de animarte, ten en consideración lo siguiente: solo 1 de 10 personas fueron capaces de conseguir la victoria en un máximo de 25 segundos, demostrando que su dificultad está fuera de los límites. Sin más que añadir, te brindo la suerte en esta oportunidad.

Imagen del reto matemático

En el reto matemático de esta oportunidad, son cuadrados de 9x9 y presentan diversos dígitos en algunas casillas. La misión que deberás es descubrir en qué posición colocarás los números 9, pero tienes que tener en cuenta lo siguiente: en cada fila o columna no se deben repetir las cifras y no es posible cambiarlos de lugar. No te distraigas porque este tipo de actividades sí requieren concentración máxima. ¿Listo?

RETO MATEMÁTICO | Complétalo en un máximo de 25 segundos. (Foto: Composición Depor)

Solución del reto matemático

En caso te resultó muy complicado o el tiempo te superó, no te preocupes porque te enseñaré la solución de este sudoku en las siguientes líneas. ¡Presta atención!

RETO MATEMÁTICO | Solo los genios fueron capaces de resolver este sudoku en 25 segundos. (Foto: Composición Depor)

Como habrás notado, en ninguna fila o columna se repiten los dígitos y podrás presenciar en qué cuadrículas se debían colocar los números 9. Quizás la dificultad estuvo elevada, pero no te frustres, el objetivo de estos retos matemáticos es activar tus habilidades mentales y que te entretengas en tus ratos libres. ¡Sigue así!

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

Trata de desarrollar estos 5 retos matemáticos difíciles

