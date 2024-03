Siempre me he considerado un hombre de desafíos desde que era un pequeño, pues no me gustaba perder ante cualquier situación y brindaba mi mejor esfuerzo para conseguir la victoria. En múltiples ocasiones, conocí la sensación del triunfo, pero también existió oportunidades donde tenía que aceptar la derrota, tal como este reto matemático que me resultó complicado por lo confuso que es. Pese a que poseía 8 segundos para descubrir cuál es la respuesta correcta, me tomó más tiempo y quisiera saber si estás dispuesto a realizar este problema de gran dificultad. Te brindaré un dato interesante: solo el 2% de usuarios supieron descifrar este enigma. ¿Sientes que tus capacidades mentales se relucirán y pertenecerás a ese grupo de vencedores? ¡Descúbrelo ahora mismo!

Imagen del reto matemático

Trata de concentrarte para salir victorioso. Habrás notado que es un extenso enunciado matemático que presenta sumas, multiplicaciones y una sola división. Quizás digas que esto le resolverás de forma sencilla, pero ahí se encuentra el detalle, pues el exceso de confianza provocó que una cantidad considerable fallaran en su intento. ¡Tienes 8 segundos!

RETO MATEMÁTICO | Las posibilidades de obtener la victoria son escasas. Demuestra que eres un genio.

Solución del reto matemático

¿Has resuelto este problema matemático y deseas conocer si tu respuesta es la correcta? Tranquilo, en las siguientes líneas te brindaré la solución de una forma detallada:

En primer lugar, debiste resolver aquellas operaciones que están entre paréntesis: 20 x 10 = 200 y 30 / 10 = 3

y En segundo lugar, soluciona la multiplicación: 5 x 0=0

Finalmente, tienes que sumar los dígitos que te resultaron en las anteriores operaciones: 200 + 3 + 0 = 203

Por lo tanto, la respuesta final de este reto matemático es 203. ¿Acertaste? En caso de lograrlo, demuestras que presentas habilidades matemáticas sorprendentes. Sigue por ese camino para que seas capaz de resolver ejercicios más complejos.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

Pon a prueba tus conocimientos con estos retos matemáticos

TE RECOMIENDO VER ESTE VIDEO

¿Te encuentras en una relación amorosa? este reto visual revelará cuál es tu mayor debilidad como pareja.