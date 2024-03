Hoy me sucedió algo extraño. Estuve navegando por las redes sociales con el objetivo de visualizar diversos contenidos que publican reconocidos influencers y, en un determinado momento, me encontré un reto matemático que parecía interesante y me animé a desarrollarlo. Cuando lo visualicé a primera vista, creí que obtendría la victoria en cuestión de segundos, pero me llevé una gran sorpresa, pues en mi primer intento solo obtuve la derrota. Ello me demostró que no basta con estar concentrado, ya que el participante debe contar con una óptima habilidad mental. ¿Te atreves a resolver esta prueba en un tiempo récord? Arriésgate a conocer el nivel de tus conocimientos; sin embargo, pretendo que te relajes en esta oportunidad.

Imagen del reto matemático

En esta imagen del reto matemático, existe sumas de diversas letras del abecedario cuyos resultados son números, pero hay un detalle que debes darte cuenta. Estos vocablos presentan un valor y tú objetivo será descubrir qué número representa cada símbolo, pues mediante este modo podrás conocer la respuesta final. ¿Estás preparado?

Solución del reto matemático

¿Deseas corroborar si tu respuesta es correcta? No te desesperes, a continuación, me encargaré de compartirte la solución de este complejo ejercicio. Presta atención.

En primer lugar, debiste desarrollar el enunciado “A+A+A=120″. Como notarás, se repite tres veces esta letra; por lo tanto, es un número que al sumarlo tres veces su resultado es 120. Entonces, divide 120/3 y tendrás como respuesta 40 que sería el valor de A .

. Luego, tuviste que continuar con el enunciado “D+A=50″. Al conocer el valor de A, solo reemplázalo. Es decir: D+40=50 (50-40=10). Realizando la resta, D valdría 10 .

. El tercer paso, se desarrolla el enunciado “D+C=35″. Como D equivale a 10, tienes que hallar un número que al sumarlo se obtenga 35; por lo tanto, C sería 25.

Ante esta explicación, se concluye que la solución de este reto matemático es 25. ¿Acertaste con tu resultado?

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

