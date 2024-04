Te comentaré que siempre me ha fascinado mantener mi cerebro activo, pues no me agrada estar aburrido o sin hacer alguna actividad porque siento que me quedo sin energía y la flojera abunda en mi ser. Es por dicho motivo que me ejercito, leo algún libro o realizo mis quehaceres, pero he implementado un nuevo pasatiempo que es sumamente favorable para mi mente: me refiero a los retos matemáticos. Este acertijo mental es capaz de hacerte razonar en pocos segundos, ya que te incentiva a ser competitivo con la finalidad de determinar cuál es la respuesta de cada problema. ¿Te gustaría desafiar tus conocimientos?

Imagen del reto matemático

Te plantearé la siguiente pregunta: “¿Cuánto es el doble del 30% de los tres quintos de 500?”. En caso de leerla, dirás que será complicado de desarrollarla, pero esa es la finalidad de este ejercicio: activar tus conocimientos. Un total de 20 segundos te brindaré. ¡No te desanimes y demuestra que superarás su dificultad!

RETO MATEMÁTICO | Analiza rápidamente esta pregunta si deseas conseguir la victoria.

Solución del reto matemático

¡Se acabó el tiempo! En caso estés dudando de tu respuesta o se te agotaron los segundos, tranquilo porque a continuación te explicaré cómo debiste solucionarlo. Con toda honestidad, sí era complicado hallar el número final. ¡Presta atención!

SOLUCIÓN: debiste formularlo de la siguiente forma: 2 x (30/100) x (3/5) x 500. De esa forma, obtendrás 180 como resultado.

¿Acertaste o te equivocaste? No importa cuál sea la respuesta que has obtenido, pues pretendo que te relajes y razones en todo momento. Como te indiqué anteriormente, los retos matemáticos son beneficiosos para el cerebro y estimulan a que tus conocimientos se sigan incrementando.

