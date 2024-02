Esta prueba no es similar a las demás. En este reto matemático buscamos desafiar constantemente tu capacidad intelectual, sobre todo tu inteligencia espacial ya que esta será la única herramienta que te servirá para intentar obtener la solución. Además, contarás con un máximo de 6 segundos. ¿Estás preparado?

En la gráfica se aprecia la ecuación “5+7=2″. Evidentemente esta ecuación no es correcta, por lo que nuestra misión es corregirla al ejecutar este sencillo movimiento de fósforos. Si luego de varios intentos todavía no logras dar con la respuesta correcta, no te preocupes que líneas abajo te mostraré la solución.

Mira la imagen del reto matemático

Analiza la gráfica y determina qué movimiento ejecutar para conseguir la solución. | Foto: fresherslive

Conoce la solución del reto matemático

Si analizabas a detalle la gráfica, te aseguro que habrás notado el movimiento a ejecutar. Si no fue así, a continuación te mostraré la respuesta. Tan solo tenías que mover un fósforo del símbolo “+” y agregarlo al número 5. De esta manera quedará la ecuación así: 9-7=2.

Este es el único movimiento que tenías que ejecutar para lograr conseguir la solución.| Foto: fresherslive

Luego del movimiento que se debía ejecutar así queda la ecuación del reto matemático.| Foto: fresherslive

¿Este reto matemático te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estos contenidos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos que puedes realizar. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Qué es un reto matemático?

Es una actividad diseñada para poner a prueba las habilidades numéricas y lógicas de quienes lo enfrentan. Estos desafíos pueden abarcar una amplia gama de problemas, desde acertijos simples hasta enigmas más complejos, que requieren aplicar conceptos matemáticos y razonamiento lógico para encontrar soluciones. Los retos matemáticos no solo fomentan el pensamiento crítico y la resolución de problemas, sino que también buscan estimular el interés y la creatividad en el ámbito matemático, promoviendo así el desarrollo de habilidades analíticas y la apreciación por la belleza intrínseca de la aritmética.

