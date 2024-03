Sé perfectamente que los desafíos te atraen, pues no estarías leyendo estas líneas. Además, sabes que siempre busco retos que pongan a prueba por completo cada una de mis capacidades. Desde pequeño sentía una gran adrenalina cuando tenía al frente un reto matemático. Demostrar mi capacidad de razonamiento y análisis me atraía, por lo que ahora intento transmitir ello a cada uno de mis lectores. Así, encontré este desafío en el que tendrás que obtener la solución en pocos segundos. Para ser preciso, contarás con un máximo de 6 segundos. ¿Será suficiente? Yo he logrado desarrollar esta prueba en esa cantidad de tiempo, entonces te reto a que me superes.

Mira la imagen del reto matemático

Conoce los resultados del reto matemático

Para resolver la expresión 55÷5x2+9-1, debes seguir el orden de las operaciones, que normalmente se recuerda usando el acrónimo PEMDAS: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación y División (de izquierda a derecha), y Suma y Resta ( de izquierda a derecha). Presta atención pues te dejaré la respuesta final: 55÷5x2+9-1.

¿Este reto matemático te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estos contenidos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos que puedes realizar. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Qué es un reto matemático?

Según Mathworks, un reto matemático es una actividad o problema diseñado para poner a prueba las habilidades y el razonamiento matemático de una persona. Estos desafíos suelen requerir la aplicación de conceptos matemáticos para llegar a una solución o respuesta correcta. Los retos matemáticos pueden abordar una variedad de áreas, como aritmética, álgebra, geometría, probabilidad y más, ofreciendo a los participantes la oportunidad de desarrollar y mejorar sus habilidades matemáticas de manera lúdica.

