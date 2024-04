En estas últimas semanas, me encantó estar resolviendo retos matemáticos que encuentro en Internet y se ha convertido en un pasatiempo necesario de cada día. La razón es simple: me obligan a concentrarme y activa mi mente para que descubra la victoria en el menor tiempo posible. Hoy, tendrás la posibilidad de poner a prueba tus conocimientos con este acertijo numérico que fue desarrollado solo por un 2% de usuarios. Quizás te preguntarás por qué y eso se debe a que no es fácil descifrarlo, pues te mantendrá pensando y los segundos llegarán a 0 rápidamente. ¿Estás dispuesto a afrontarlo? ¡Te deseo toda la suerte porque sé que tus habilidades en números no te fallarán!

Imagen del reto matemático

La prueba de hoy es totalmente distinta a lo que te enseño habitualmente. Notarás unas palabras en inglés y sus resultados tienen un dígito. Aunque no creas, este problema tiene una solución, pero tendrás que analizar cómo lograrlo. Recuerda, cuentas con 15 segundos para que brindes tu respuesta final. ¿Preparado? ¡Inicia el conteo!

RETO MATEMÁTICO | Completa esta desafió en el tiempo indicado. ¿Lo lograrás?

Solución del reto matemático

En caso aún estés pensando cómo desarrollarlo o dudes de tu respuesta, podrás conocer la solución de este acertijo en las siguientes líneas. Cuando visualices la explicación, te causará risa porque era más simple de lo que parecía. ¡Presta atención!

La solución de este reto matemático es la siguiente: tienes que contar la cantidad de letras de cada palabra y multiplicarla por 2. Es decir: IT (2) x 2 = 2, CAT (3) x 2 = 6, TIME (4) x 2 = 8, HIPPO (5) x 2 = 10.

Por lo tanto, CHEETAH posee 7 letras. Si lo multiplicamos por 2, la respuesta es 14. ¿Acertaste con el mismo resultado? ¡Enhorabuena por tu determinación en descubrirlo, pues son contados usuarios lo lograron! Sigue así hasta convertirte en un experto en números.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?