¿Estás preparado para demostrar el nivel de tus habilidades mentales? Es probable que no acostumbres a desarrollar ejercicios por diversas razones, como estudios o trabajo, pero el reto matemático que te presentaré en esta oportunidad no te quitará mucho tiempo, pues una persona que presenta grandes capacidades con los números lo resolverá en menos de 10 segundos. Te seré sincero, a mí me costó desarrollarlo; por eso, tuve la brillante idea de mostrártelo con la finalidad de que actives tu mente y también sea un momento agradable durante tus ratos libres. Para incrementar la emoción a esta prueba, solo 2 de 10 personas pudieron evidenciar que obtuvieron la victoria. ¿Serás capaz de pertenecer a ese pequeño grupo?

Te presento la imagen del reto matemático

En esta imagen, observarás un extenso enunciado matemático que está compuesto por sumas, multiplicación y división. Quizás logres resolverlo, pero lo divertido de esto es que tendrás un máximo de 8 segundos para lograrlo. Recuerda, una cantidad considerable de usuarios solo conocieron la derrota por confiarse demasiado. ¿Listo?

RETO MATEMÁTICO | Visualiza bien el enunciado matemático y trata de resolverlo en segundos.

Solución del reto matemático

¿Lo resolviste? En caso tengas dudas o no hayas logrado encontrar la solución, no te preocupes, te lo explicaré. Tal como nos enseñaron en la etapa escolar, primero debemos realizar las multiplicaciones, luego las divisiones y, finalmente, sumar los dígitos que restan. Para una mejor comprensión, te lo detallaré en las siguientes líneas:

4+ 4x5 ÷5+3 (Primero, se realiza la multiplicación: 4x5=20)

÷5+3 (Primero, se realiza la multiplicación: 4x5=20) 4+ (20÷5) + 3 (Luego, se desarrolla la división: 20÷5=4)

+ 3 (Luego, se desarrolla la división: 20÷5=4) Por lo tanto, se debe sumar los dígitos restantes: 4+4+3= 11

