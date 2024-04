No te mentiré que siento un poco de temor cuando desarrollo retos matemáticos. Quizás te preguntes por qué y la razón es sencilla: los segundos que brindan es un factor principal para que pierda. Siempre me he acostumbrado a estar ligado a la victoria, pero este tipo de ejercicios me ponen en aprietos porque el tiempo se agota de forma rápida. En esta oportunidad, te enseñaré una nueva prueba numérica que no logré resolverla en 12 segundos y quiero saber si tú eres capaz de conseguir la victoria. En caso estés interesado en jugarla, te otorgaré un dato nada alentador: solo el 5% de usuarios lo solucionaron. ¿Tú serás el siguiente? ¡Te deseo mucha suerte!

Imagen del reto matemático

En esta ocasión, serán los famosos enunciados matemáticos. Son un total de 6 dígitos que se sumarán y multiplicarán, pero existe una forma correcta de realizarlo. Trata de descubrirlo en el tiempo asignado; sin embargo, si pretendes lograr ello, tendrás que estar totalmente concentrado. ¡Comienza el conteo!

RETO MATEMÁTICO | Tu misión será conseguir la respuesta. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

A continuación, te explicaré cómo debiste resolver este enunciado matemático de una forma totalmente simple. En caso de acertar, demuestras un gran conocimiento en números, pero de fallar, no te desanimes y sigue intentado hasta convertirte en un experto en este tipo de actividades.

PASO 1: (100 / 2) = 50

(100 / 2) = 50 PASO 2: 10 x 4 = 40

10 x 4 = 40 PASO 3: 50 + 10 + 50 + 40 = 150

Con lo detallado anteriormente, la respuesta de reto matemático es 150. Primero, debías resolver el problema en paréntesis, luego seguir con la multiplicación y, finalmente, sumar de izquierda a derecha. Sencillo, ¿verdad?

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?