En estas últimas semanas, me he acostumbrado a realizar retos matemáticos que cuentan con una elevada dificultad. La razón de ello se debe a que este tipo de ejercicios suelen ser beneficiosos para mi cerebro, pues lo activan de forma inmediata con el objetivo de que descubra la respuesta. Hoy, tuve la oportunidad de desafiar mis conocimientos en números con una nueva prueba que, afortunadamente, logré descifrarla en los segundos indicados, pero es importante aclarar que el 90% de personas no contaron con la misma suerte. Fue por este motivo que decidí mostrártela con la finalidad de que juegues y sepas si tus capacidades cognitivas están en un nivel totalmente superlativo. ¿Estás preparado?

Imagen del reto matemático

En el desafío de hoy, tienes la misión de hallar el resultado correcto del enunciado matemático que apreciarás en la imagen. Es sencillo porque tendrás que sumar y multiplicar, pero no te confíes, pues existe una fórmula secreta para determinar su respuesta. No te distraigas, pues contarás con un máximo de 8 segundos.

RETO MATEMÁTICO | Contarás con un máximo de 8 segundos para hallar la respuesta. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

En caso te estés preguntando si tu respuesta es la correcta, te revelaré el resultado de este reto matemático con los pasos que debiste seguir. Cuando sepas, aceptarás que no era complicado como parecía. ¡Presta atención a la explicación!

PASO 1: 60 X 0 = 0

60 X 0 = 0 PASO 2: 60 + 0 + 1 = 61

Ante la solución mostrada, la respuesta de este reto matemático es 61. ¿Acertaste? De ser así, te felicito por tu rápida intervención mental, pero en caso de fallar, sigue practicando hasta convertirte en un experto en el rubro de números. ¡Perdiendo se aprende demasiadas cosas!

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

Diviértete con estos 5 retos matemáticos de elevada complejidad

TE RECOMIENDO VER ESTE VIDEO

Test de personalidad | elige una imagen de este reto visual y descubre a qué le tienes miedo