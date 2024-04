¿Te gustaría conocer un verdadero desafío que te pondrá a razonar más de lo habitual? Te comento que me encontré en Internet un interesante reto matemático que no fue fácil de resolver. En un primer momento creí que tendría la victoria en pocos segundos, pero me equivoqué, pues la presión de que el tiempo se agotaba y hallar la solución fueron los argumentos suficientes para que perdiera en ese instante. Pese a que ahora sé la respuesta final, decidí mostrarte esta tarea mental con el objetivo de que actives tus capacidades y demuestres que pertenecerás al grupo de victoriosos. No te confíes porque obtendrás el resultado que yo. ¿Listo? ¡Lee las instrucciones en el siguiente párrafo!

Imagen del reto matemático

Como apreciarás, es un enunciado matemático cuyo dígito protagonista es el número 3. La misión que tendrás ahora será descubrir la fórmula secreta que te permitirá desarrollar este ejercicio en solo 8 segundos. Recuerda, contarás con una sola oportunidad. ¡Concéntrate y activa tus capacidades cognitivas!

RETO MATEMÁTICO | La calve del triunfo es estar sumamente concentrado. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

En caso estés en búsqueda de conocer la solución de este ejercicio porque deseas corroborarlo o no fuiste capaz de resolverlo, en las siguientes líneas conocerás cómo debiste desarrollarlo. Cuando visualices la fórmula, verás que no fue tan difícil como aparentaba. ¡Presta atención!

PASO 1: 3 x 3 = 9

PASO 2: 3 + 9 - 3 + 3 = 12

La respuesta final de este reto matemático es 12. Sea el resultado que hayas obtenido, el objetivo de estos juegos mentales es que te entretengas e incrementes tus capacidades en menos tiempo. ¡Vuélvete un genio al desarrollar este tipo de pruebas!

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

