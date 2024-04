Cuando conocí los retos matemáticos, me impuse la meta de no fallar en ninguno y pude lograrlo, gracias a mis capacidades y conocimientos en números, pero como dice el dicho: “Nada dura para siempre”. Desafortunadamente, mi racha de victoria llegó a su fin con un intrigante ejercicio mental que me causó problemas al momento de hallar su solución. Pese a tener un buen razonamiento, sentí que me faltó el tiempo. ¿Te gustaría averiguar a qué me estoy refiriendo? En ese caso, en las siguientes líneas te brindaré el acertijo y las instrucciones que seguirás para que estés totalmente preparado.

Imagen del reto matemático

Este es un problema sencillo en realidad, pero tendrás que ser rápido y contar con un alto nivel de raciocinio. Se trata de un enunciado matemático extenso que cuenta con suma, resta, multiplicación y división. Desarrolla este acertijo en solo 15 segundos que será más que suficientes. ¿Estás preparado?

RETO MATEMÁTICO | Usa tus conocimientos para resolver este problema. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

¿Preparado para saber cuál es la solución de este problema mental? En las siguientes líneas podrás conocer cómo es el desarrollo de esta prueba. Bastaba con que estés concentrado, pues no era tan complicado como aparentaba. ¡Presta atención!

PASO 1: 1 x 0 = 0

1 x 0 = 0 PASO 2: 2 / 2 = 1

2 / 2 = 1 PASO 3: 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 = 5

Ante la explicación mostrada, la respuesta de este reto matemático es 5. Demasiado sencillo, ¿verdad? Sigue desarrollando este tipo de problemas porque serán totalmente beneficios para tu cerebro, pues lo mantendrán activo.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?