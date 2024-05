Una actividad que me genera diversión, pero a la vez intriga son los retos matemáticos. Estos ejercicios son capaces de obligarte a pensar por un buen rato con la finalidad de conseguir su respuesta; sin embargo, lo complicado es hallarlo en el tiempo que te solicitan. En mi caso, he logrado muchas victorias y derrotas en mis distintos intentos. Pese a que no me gusta perder, tengo que reconocer que estas pruebas se han posicionado como uno de mis pasatiempos favoritos, pues diariamente debo realizar alguno. ¿Te animas a desafiar tus conocimientos en números? Entonces, trata de desarrollar este ejercicio en solo 10 segundos y así pertenecerás al grupo de intelectuales. ¡Te deseo mucha suerte!

Imagen del reto matemático

Si lo visualizas rápidamente, dirás que este ejercicio será tan simple de realizarlo, Puede ser que estés en la razón, pero recuerda que son 10 segundos que te separan de la victoria y son pocas posibilidades de lograrlo. Te recomiendo que estés concentrado en todo momento, pues es la clave de la victoria. ¡Mucha suerte!

RETO MATEMÁTICO | Usa tu inteligencia y determina la respuesta rápidamente. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

¿Ya lo tienes en mente? En caso de no estar seguro, no te desesperes, de todas formas, te explicaré como debiste solucionar este ejercicio mental de una forma detallada. No era tan complicado como te indiqué, pues solo quería que aceptes el desafío y conozcas en qué nivel se encuentran tus capacidades. ¡Presta atención!

PASO 1: (10 x 6) = 60

(10 x 6) = 60 PASO 2: 60 / 60 = 1

60 / 60 = 1 PASO 3: 60 + 1 + 60

Ante la explicación, el resultado de este reto matemático es 121. ¿Acertaste o te equivocaste? De haberlo logrado, te felicito y demuestras que tus conocimientos están en óptimas condiciones, pero si fallaste, no hay problema, sigue intentando hasta conocer la victoria.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?