Es verdad que los retos matemáticos se están popularizando en Internet porque son divertidos; sin embargo, lo atractivo de estas actividades es que suelen ser complicadas. Hoy, te enseñaré una prueba que no la resolví en el tiempo indicado, pues me confundió mientras la estaba desarrollando. Creí que 12 segundos serían más que suficientes, pero finalmente caí derrotado debido a que no acerté con mi respuesta final. ¿Estás dispuesto a aceptar este desafío? Si cuentas con toda la confianza del mundo, entonces, te pediré que te concentres al máximo y actives tus conocimientos para superar este ejercicio a la brevedad posible. ¡Sigue las instrucciones que te resaltaré en el siguiente párrafo y éxitos en tu intento!

Imagen del reto matemático

En el gráfico, estás presenciando una operación que comprende desde el 10 hasta el 16. Pensarás que será sencillo de resolverlo, pero fíjate en los detalles de este problema porque ese fue el motivo que provocó una gran cantidad de derrotas. Recuerda, tendrás 12 segundos para lograrlo. ¿Preparado?

RETO MATEMÁTICO | Concéntrate y supera este complicado ejercicio mental. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

¿Te resultó difícil? ¿Estás dudando de tu respuesta? No te preocupes porque de todas formas me encargaré de brindarte la solución detallada de este problema. Solo tenías que estar concentrado para lograrlo, pues no era tan complicado como te indiqué. ¡Presta atención!

PASO 1: (12 + 13) = 25

(12 + 13) = 25 PASO 2: (15 + 16) = 31

(15 + 16) = 31 PASO 3: 10 + 11 + 25 - 14 + 31 = ?

Con esta explicación, se determina que la respuesta de este reto matemático es 63. No importa si acertaste o fallaste, pues mi objetivo es que te entretengas en tus ratos libres y pongas a trabajar tu cerebro. ¡Sigue así!

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales!

