En estos últimos días, he sentido una gran necesidad de desarrollar retos matemáticos porque me mantienen totalmente concentrado durante mis ratos libres. Son una interesante opción para activar al cerebro e incrementar las capacidades en cuestión de semanas. Es por esta razón que te mostraré este ejercicio mental que, aparentemente, suele ser sencillo, pero más del 95% de usuarios no lo resolvieron en 10 segundos. Te contaré que sí tuve la posibilidad de descifrar la respuesta correcta en el tiempo solicitado y logré extender mi racha de victorias. No tengas temor e intenta superar esta prueba con solo estar motivado. ¡Esa es la clave!

Imagen del reto matemático

En este ejercicio mental, el número protagonista es el 10. Observarás un extenso enunciado matemático que, probablemente, te confunda al momento de desarrollarlo. ¿Lograrás la victoria? Recuerda que contarás con un total de 10 segundos y solo un intento. Analiza y razona de forma inmediata porque el tiempo estará en tu contra.

RETO MATEMÁTICO | Es probable que el enunciado te genere confusión al desarrollar. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

En las siguientes líneas, te brindaré la solución detallada de este problema mental. Allí podrás corroborar si acertaste o te equivocaste. Sea el resultado obtenido, demuestras que eres una persona que le encanta los desafíos y lo intenta hasta el final. ¡Presta atención!

PASO 1: 10 x 10 = 100

10 x 10 = 100 PASO 2: 10 + 10 + 100 + 10 = 130

10 + 10 + 100 + 10 = 130 PASO 3: 130 - 10 = 120

Ante la explicación mostrada, debiste iniciar con la multiplicación y, acto seguido, realizar la operación de izquierda a derecha. Por lo tanto, la respuesta de este reto matemático es 120. Totalmente sencillo, ¿verdad?

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

Activa tus conocimientos para resolver estos retos matemáticos

