Me considero un fiel apasionado de los retos matemáticos porque suelen ser difíciles y a mí me encantan aquellos desafíos que son complicados de resolver, pero eso no es lo único, pues mantienen a mis neuronas totalmente activas con la finalidad de encontrar la solución en el menor tiempo posible. ¿Te gustaría poner a prueba tus conocimientos en números? Entonces, te presentaré este nuevo problema mental que te dejará confundido y obligará a que muestres lo mejor de ti si pretendes no caer derrotado. Existe un dato interesante: solo el 6% de usuarios tuvieron la capacidad de desarrollarla en un total de 10 segundos. ¡Descubre hasta dónde llega tu ingenio con estos ejercicios!

Imagen del reto matemático

En esta oportunidad, tendrás que solucionar un enunciado matemático que presenta suma, resta, división y multiplicación. Parece sencillo a primera vista, pero, aunque no creas, confundió a muchos participantes. Analiza con rapidez este ejercicio con la finalidad de que obtengas la victoria en 10 segundos. ¿Preparado? ¡Inicio el conteo!

TEST VISUAL | Es un gran desafío completar la prueba en el tiempo indicado. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

A continuación, conocerás cómo debiste desarrollarlo de una forma totalmente detallada. Notarás que no era tan complicado como aparentaba, pues tenías que ser sumamente rápido y estar concentrado. ¡Presta atención a lo que indicaré!

PASO 1: (10 +5 - 15) = 0

(10 +5 - 15) = 0 PASO 2: 10 / 5 = 2

10 / 5 = 2 PASO 3: 2 x 0 = 0

Bajo la solución que te mostré anteriormente, la respuesta de este reto matemático es 0. ¿Acertaste o fallaste? Cualquier de las dos opciones es válida porque el objetivo de estas pruebas es que te entretengas y pongas a prueba tus conocimientos. ¡Sigue así!

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Aceptas desarrollar estos retos matemáticos?