En esta oportunidad, te mostraré un reto matemático que me causó intriga porque me costó demasiado hallar su solución en tan solo 15 segundos. Pese a que se trata de una simple pregunta, tuve que estar sumamente concentrado ya que era una interrogante confusa que no se descifra de manera inmediata. ¿Te animas a jugarlo? Antes de explicarte y enseñarte la prueba mental, te revelo que más del 95% de usuarios no supieron cuál era el desarrollo en su primer intento, calificándolo como un ejercicio “imposible” de resolver. No tengas temor, pues la intención es lo que cuenta y estos desafíos son ideales para que actives y mejores el nivel de tus conocimientos.

Imagen del reto matemático

En la siguiente imagen, leerás esta pregunta: ¿Cómo sumar 8 cuatros para obtener un total de 500? Quizás te genere un poco de confusión y pierdas en tu primer momento, pero analízalo correctamente antes de que se te agote el tiempo. Te daré una pista: debes aplicar la suma. ¿Estás listo? ¡Comienza el conteo!

RETO MATEMÁTICO | Muchos participantes les costó descifrar este enunciado. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

¿Encontraste la fórmula? ¿Aún sigues pensando cuál es la respuesta? Tranquilo porque, de todas formas, conocerás cómo es la solución del ejercicio matemático. Es comprensible si has perdido, pues una cantidad considerable de usuarios también cayeron derrotados. ¡Presta atención!

La forma correcta es la siguiente: 444 + 44 + 4 + 4 + 4 = 500

En caso acertaste con la fórmula, debo felicitarte porque demuestras un ingenio que supera al nivel promedio, pues era un problema sumamente complicado, pero si fallaste, no te preocupes, sigue intentando y así te volverás un experto en número.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Podrás superar la dificultad de estos retos matemáticos?

TE RECOMIENDO VER ESTE VIDEO

Test de personalidad | elige una imagen de este reto visual y descubre a qué le tienes miedo