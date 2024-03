Mientras navegaba por las diferentes redes sociales, me topé con un interesante ejercicio mental que presentaba una dinámica diferente, pues no tenía números ni se debía aplicar la suma, resta u otro tipo de operación. Fue así que me animé a resolverla, pero no lo comprendí en mi primer intento y en ese momento descubrí que su nivel de dificultad estaba fuera de mi intelecto; sin embargo, rescato de ello que te obliga a activar tus conocimientos de forma inmediata en caso tengas como meta no caer derrotado. ¿Te animas a descifrar la respuesta de este reto matemático en un total de 10 segundos? Ten en cuenta que solo 1 de 9 personas lo solucionaron en dicha cantidad de tiempo.

Imagen del reto matemático

Quizás estés sorprendido por lo que observas en la imagen del reto matemático. Te comento que son diversas líneas que están repartidas de forma horizontal y vertical, pero existe un detalle llamativo: cada figura cuenta con un valor numérico. ¿Por qué? Ese será tu misión, pues tendrás que descubrir cuál es el último resultado. ¿Preparado?

RETO MATEMÁTICO| Te daré una pista: no debes sumar, restar o multiplicar en esta ocasión.

Solución del reto matemático

La solución de este ejercicio matemático es tan simple que no podrás creerlo. Solo debes contar las intersecciones que crean los trazos en cada figura y listo. Para una mejor comprensión, te lo explicaré en las siguientes líneas:

En la primera figura, existen 9 intersecciones (cruce de 3 líneas horizontales y verticales)

En la segunda figura, hay una sola intersección (cruce de una línea horizontal y vertical)

En la última figura, se visualizan 4 intersecciones porque se atraviesan entre sí dos líneas horizontales y verticales.

De esta forma, la respuesta de este reto matemático es 4. ¿Te costó resolver esta prueba o tuviste la habilidad de adivinar la solución en el tiempo indicado? Estos ejercicios suelen ser beneficiosos para nuestra mente.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

