Pese a que de pequeño no tenía esa conexión con los números debido a que no me agradaban, eso fue cambiando conforme pasaban los años por una sencilla razón: la existencia de los fabulosos retos matemáticos. No te mentiré que siempre superaba la complejidad de estas pruebas en el tiempo establecido, pero en esta oportunidad, eso llegó a su fin. Sucede que este ejercicio suele ser confuso al desarrollarlo. ¿Estás preparado para corroborarlo? No exagero cuando digo que presenta una alta dificultad, pues solo 1 de 10 personas cumplieron con el objetivo en 10 segundos. ¡Activa tus conocimientos!

Imagen del reto matemático

En esta oportunidad, visualizarás un ejercicio extenso. En caso presentes altos conocimientos en números, 10 segundos serán más que suficientes, pero no te confíes porque ese fue el motivo de muchas derrotas. Trata de analizar con rapidez, pues el tiempo no se detendrá hasta llegar a 0. ¿Preparado?

RETO MATEMÁTICO | Son muchos usuarios que tuvieron complicaciones con esta prueba. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

¿Preparado para conocer la respuesta? Entonces, presta atención a la solución detallada de este problema matemático en el siguiente párrafo. Solo bastaba que estés concentrado para superar su dificultad.

PASO 1: (10 x 0) = 0

(10 x 0) = 0 PASO 2: 220 / 2 = 110

220 / 2 = 110 PASO 3: 210 x 0 = 0

210 x 0 = 0 PASO 4: 230 - 110 + 0 = 120

Primero, tuviste que desarrollar el problema en paréntesis. Acto seguido, continuar con la multiplicación y división, y finalmente, culminar la operación de izquierda a derecha. El resultado de este reto es matemático es 120. Muy sencillo, ¿verdad? Sigue practicando hasta convertirte en un experto de números.

