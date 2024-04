De pequeño, mis padres siempre inculcaban que tenga conocimiento en letras y números. Aunque las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones no me agradaban, tuve que aprenderlos porque eran necesarios en cualquier parte, sea para sacar cuentas, contar algunos productos, entre otras cosas. Fue así que me encantó los retos matemáticos que encontré en Internet, pues me mantienen a la expectativa de hallar la respuesta en el tiempo que establecen y, en esta oportunidad, te enseñaré uno que tratará de confundirte cuando lo estés realizando. Tendrás un máximo de 10 segundos con el propósito de descubrir cuál es el número final. ¿Será suficiente para ti? ¡No te atemorices y demuestra que tus conocimientos están en óptimas condiciones!

Imagen del reto matemático

En esta oportunidad, visualizarás en la imagen un enunciado matemático que presenta suma, resta, multiplicación y división. Analiza este ejercicio y brinda tu resultado en la cantidad de segundos que te indiqué anteriormente, pero cuidado, muchos usuarios perdieron por precipitarse. ¿Estás preparado?

RETO MATEMÁTICO | ¿Esa cantidad de segundos serán suficientes para resolverlo? (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

A continuación, descubrirás cómo debiste realizar esta operación matemática. Las posibilidades de que hayas perdido son altas, pero no te desanimes, el objetivo de estas pruebas es que te entretengas y te acostumbres a su dificultad para incrementar tus conocimientos. ¡Presta atención!

PASO 1: (100 / 2) = 50

(100 / 2) = 50 PASO 2: 10 X 5 = 50

10 X 5 = 50 PASO 3: 20 + 50 + 50 = 120

Primero, debiste iniciar con los números que están entre paréntesis. Luego, seguir con la multiplicación y finalmente, sumar los dígitos restantes. De esa forma, la respuesta de este reto matemático es 120. ¿Fuiste capaz de descifrar este ejercicio o te equivocaste?

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

