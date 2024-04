En estos últimos días, me he encontrado con actividades que impulsaron, de manera inmediata, mis neuronas: me estoy refiriendo a los retos matemáticos. Sucede que captó mi atención, pues era distinto a los habituales enunciados que he resuelto. Te comentaré que no obtuve la victoria porque, para mí, presentaba una dificultad que estaba fuera de mis límites, pero supe que el 5% de participantes no tuvieron problemas para hallar la solución de este ejercicio en solo 12 segundos. ¿Tú también pertenecerás a este pequeño grupo de victoriosos? Demuestra que tus conocimientos en números aún siguen vigentes y no habrá inconveniente alguno en descifrarlo.

Imagen del reto matemático

Tal como te comenté anteriormente, este ejercicio es totalmente fuera de lo común, pero tiene el mismo objetivo: incentivar tu razonamiento. Son 4 triángulos, cada uno cuenta con números (en sus vértices y en el interior), a excepción de la última figura porque tiene un signo de interrogación. Descubre cuál es su valor en solo 12 segundos.

RETO MATEMÁTICO | Tu experiencia en números será puesto a prueba. (Foto: Genial Gurú)

Solución del reto matemático

¿Cómo te fue? ¿Fue fácil desarrollarlo o te costó más de lo habitual? Tómalo con calma porque de todas formas te revelaré la solución de este ejercicio mental. Las posibilidades de que hayas fallado son altas, pero la intención cuenta. ¡Presta atención!

SOLUCIÓN: Debiste restar el número de arriba con el dígito situado en la izquierda inferior. Luego, el resultado multiplicarlo con aquel número situado en la esquina derecha. De esa forma, obtienes la cifra situada en el interior del triángulo.

TRIÁNGULO 1: 6 - 2 = 4 x 2 = 8

6 - 2 = 4 x 2 = 8 TRIÁNGULO 2: 7 - 5= 2 x 3 = 6

7 - 5= 2 x 3 = 6 TRIÁNGULO 3: 7 - 4 = 3 x 2 = 6

7 - 4 = 3 x 2 = 6 TRIÁNGULO 4: 6 - 5 = 1 x 3 = 3

Ante esta explicación, la respuesta del reto matemático es 3. Sigue practicando este tipo de ejercicios porque serán beneficios para tu cerebro, pues mantendrá a tus neuronas en constante trabajo.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?