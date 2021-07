Notas como estas suelen convertirse en todo un desafío visual para millones de usuarios en las redes como Facebook, Instagram y Twitter, donde los internautas se obsesionan para resolverlos de la manera en que se pone a prueba su habilidad. ¡Buena suerte! Toma nota y pon a prueba tu vista. Los retos virales nunca pasarán de moda ni dejarán de ser divertidos así nos generen más de un dolor de cabeza. ¿Te sientes en la capacidad de hacerlo en el menor tiempo posible? Pruébate.

Si eres uno de los estrategas que resuelven los desafíos visuales de una forma tan rápida, aquí tendrás un poco de dificultad en inicios del mes de mayo. Para resolver este tipo de pruebas, deberás saber que no es tan sencillo y mirar con mucha tranquilidad para dar con ese personaje que te pide el acertijo. Este tipo de pasatiempos gusta mucho a los usuarios de las redes sociales. ¿Te encuentras preparado?

Hay una tradición -o dicho popular- que cree que las herraduras son un amuleto de la buen suerte. Desde la antigüedad, se cree que está relacionada a la suerte de los caballos, por lo que a partir de esta práctica muchas personas atribuyeron una herradura perdida a la fortuna y riqueza, además de que en Roma se decía que tenía poderes celestiales debido a su forma semilunar.

IMAGEN VIRAL

Desafío que te pide ubicar la herradura dorada entre las monedas de oro. (Foto: Facebook/Noticieros Televisa)

¿Ya viste la imagen que te dejamos arriba? Claro, tienes que revisarla porque es la protagonista de esta nota. En ella, verás que hay una sinfín de monedas doradas, pero también unas herraduras y lo que tienes que hacer es encontrarlas. Cuentas con 10 segundos para hacerlo, pero si el tiempo te queda corto, tómate solo 5 segundos más, de lo contrario, el desafío pierde un poco de dificultad.

Ya que sigues dándole vueltas, recuerda que solo son cuatro las herraduras doradas, no más, así que trata de ubicarlas. Si es que ya lo hiciste, te felicitamos, son pocos los ‘hábiles mentales’ quienes lograron dar con ellas en ese intervalo de tiempo, pero si aún no lo haces, tranquilo. Como solemos hacer, nuestra intención no es molestarte, así que te mostraremos la solución a continuación.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Llegados a este párrafo, intuimos que no lograste dar con la respuesta al desafío, por lo que lo lamentamos, pero tampoco queremos que sea un lamento eterno. Te brindaremos la solución. Solo mira la imagen que viene debajo de estas líneas y podrás dar con ellas. Sabrás, después de verla, que no era algo complicado. Pero te queremos pedir que se las muestres a tus amigos y la compartan para que más personas se animen a retarse a sí mismos.

Solución: aquí se ubica la herradura dorada entre las monedas de oro. (Foto: Facebook/Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

