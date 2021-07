Gracias a nuestro afán de provocarte menos situaciones de aburrimiento diarias, Depor te muestra un ejemplo de nuestra mochila de desafíos virales que vienen siendo tendencia en los últimos días y que ha puesto a miles de usuarios contra las cuerdas en la actualidad. Pensando en todos los lectores e internautas, que no quieren solo una distracción, estos desafíos son verdaderos problemas en redes. Es así que el siguiente viral ha puesto ‘en aprietos’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen? Adelante.

La pandemia nos abrió un sinfín de posibilidades para ‘matar’ el tiempo libre que tenemos por obligación. Sin embargo, no debemos afianzarnos a ese ocio del malo, sino a aquello que nos ayuda a mejorar nuestras habilidades. Nuestra mente debe estar en juego siempre, activa, así que los retos virales y desafío visuales ayudan a ese tipo de entrenamiento diario.

El reto, que ha sido tendencia en plataformas de México, Argentina, España, Colombia o Estados Unidos, ha sido catalogado como uno de fácil comprensión, tiempo máximo complicado, pero difícil de responder, así que piensa bien, abre la mente y no tengas miedo a resolver estos acertijos. Además, siempre te brindaremos la respuesta a cada prueba en nuestras notas.

IMAGEN VIRAL

Halla el error en la imagen viral del pescador. (Mdzol)

Tus habilidades te permitieron dar con la respuesta a esta compleja prueba visual del que no teníamos certeza de lograr. El erro en la imagen que buscabas están exactamente ahí donde la encontraste, en ese punto estratégico de la imagen, tan imperceptible como te mencionamos líneas atrás. Así que puedes seguir con tu día a día con una enorme sonrisa. ¡Vaya que sí, eres un ‘crack ‘a toda regla!

Espera, ¿aún no has logrado responder con acierto a este desafío visual? Lamentamos dicha información, confiábamos en tus habilidades y, aunque sabíamos que iba a ser complicado dar con la respuesta, estábamos esperanzados de que lo lograrías en los 5 segundos. Sin embargo, no te sientas mal, a continuación te mostraremos la respuesta con la ubicación exacta de esa botella.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Una vez ubicado, puedes seguir con tus otras actividades del día o dirigirte a nuestra gran mochila de virales para que sigas distrayéndote. Ojo a la respuesta de este enorme desafío, pues era más complicado de lo que imaginabas. Exacto, ahí (mira la imagen debajo) se encuentra el tan rebuscado error que solo un ojo entrenado logra ver en la primera. ¡No olvides seguir retando a tus amigos y compartiendo este reto en tus redes sociales!

Solución: aquí e ubica el error en la imagen viral del pescador. (Mdzol)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR