Entre los desafíos visuales más populares que verás hoy en redes sociales, encontrarás este que va de ubicar a una araña camuflada en medio del desierto. Ojo, te advertimos que muy pocos han logrado resolver este reto viral, puesto que el insecto es casi indetectable. Una vez, Facebook e Instagram no dejan de sorprendernos, y ahora nos traen otra prueba digna de algunos de usuarios. ¿Te atreves a intentarlo? Adelante.

Mira atentamente. El siguiente reto viene generando todo tipo de reacciones en redes. En la publicación, es posible observar un paisaje de gran tamaño cargado de tierra, piedras y lo que parece ser mucha arena; sin embargo, hay una araña que muy pocos han logrado ver, al punto de que ha vuelto prácticamente ‘invisible’ ante cualquiera. ¿Eres capaz de ubicarla?

¿De qué se trata este trend en redes? Mira con atención la imagen que te mostraremos a continuación y responde: ¿dónde está la araña? Si crees que puedes resolverlo, tómate todo el tiempo que quieras porque no es nada fácil. Ojo, esto pondrá a prueba tu visión y no es cosa de juego. Si tienes alguna duda, revisa la galería que ahí hay algunas capturas en zoom.

Encuentra a la araña oculta en el reto viral del paisaje desértico (Foto: Facebook)

¿Aún no lograste encontrarlo? No te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, mira a continuación la solución a este reto que viene causando sensación en Internet.

Solución: mira dónde se encontraba la araña oculta en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

Así, como bien podrás observar en la solución de arriba, resultó que la araña se encontraba justo delante de tus ojos. Al parecer dormida, se ve como el arácnido tiene las patas estiradas. No cabe duda de que para encontrarla tenías que estar muy atento/a pues es fácil marearse con los colores de la imagen. Para variar, la araña ni siquiera cuenta con rasgos fáciles de hallar.

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

