No apto para cualquier mortal. Pon a prueba tu visión y descubre si eres capaz de resolver el siguiente desafío cuanto antes. Buscar una manzana entre decenas de cerezas nunca fue tan difícil como ahora. Atrás quedaron las videos y fotos para darle paso a los ya famosos retos virales que suelen poner en aprietos a millones de usuarios con respecto a su agilidad visual. Solo en Facebook, este acertijo lleva cientos de miles de reacciones. ¿Te atreves a probar suerte? Adelante.

En países como México, España o Estados Unidos este desafío ha sido el causante de más de un dolor de cabeza en cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto. ¿Estás listo? Ponte tus mejores lentes y busca esa manzana. Por cierto, te en cuenta que el tiempo es limitado: tienes 10 segundos.

IMAGEN COMPLETA

¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca a esa manzana entre las cerezas. Tal y como verás en la imagen que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarla, más abajo te mostramos en dónde se encontraba.

Encuentra la manzana oculta entre las cerezas de este acertijo imposible de resolver (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿El tiempo te quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos, no sin antes -claro- agradecer tu intento.

Solución: mira dónde se encontraba la manzana oculta en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

Dicho lo anterior, como bien podrás observar en la solución de este reto viral en Facebook, la manzana se encuentra en la parte baja de la imagen. Sin embargo, resulta difícil hallarla en medio de todas las cerezas, pues los colores y formas no ayudan. Y es que la mayor dificultad no solo es ubicar la fruta, sino también mantener la mirada fija sin marearse.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

