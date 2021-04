La cuarentena por la pandemia del coronavirus (COVID-19), ha obligado a miles de cibernautas a buscar nuevos contenidos para entretenerse. Los test y retos virales son lo más buscados en Internet en la actualidad, pues millones de personas los consideran ideales para estos tiempos de confinamiento. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío que ha enloquecido a muchos usuarios de la red social Facebook.

La foto animada que te presentaremos a continuación contiene 10 errores que solo el 20% ha podido encontrar. Presta mucha atención, pues los objetivos se encuentran en el lugar que menos imaginas. ¿El tiempo límite? Solo tendrás 30 segundos para dar con el resultado. Confiamos en tus habilidades visuales y estamos seguros que podrás completar la prueba.

En Depor estamos acostumbrados a publicar este tipo de pruebas diariamente, por ello te aconsejamos a ubicarte en un lugar donde haya poco ruido. En total, son 10 objetivos los que deberás encontrar rápidamente. ¿Unas pistas? Todas las personas que aparecen en la imagen podrían estar haciendo algo que no es correcto.

Imagen del reto

Encuentra los 10 errores en la imagen que es tendencia en redes sociales. (Foto: Pinterest)

Pensaste que era fácil, ¿no? Este reto es uno de los más complicados actualmente en Internet, por ello hemos decido darte 30 segundos más para hallar todos los errores que te faltan. Recuerda que en caso no puedas dar con el resultado, lo podrás visualizar líneas más abajo en la sección de respuestas. Vamos, confiamos en ti y creemos que podrás resolverlo.

Solución del reto

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no diste con el resultado, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Como lo prometimos líneas más arriba, pondremos la imagen con todas las ubicaciones de los errores de la imagen que ya es tendencia en redes sociales. No olvides compartir este reto con todos tus amigos.

Estos son los 10 errores que aparecen en la imagen que es tendencia en redes sociales. (Foto: Pinterest)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

